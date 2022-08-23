Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınma, iklim değişikliği gibi sebeplerle baş gösteren kuraklık, küresel çapta barajlardaki doluluk oranlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İstanbul'da 2021'in Nisan ayında yoğun yağışlar sebebiyle zirve yapan baraj doluluk oranlarının son hali ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte İSKİ verileriyle 23 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:00
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 23 Ağustos Salı barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Ağustos ile birlikte yaz en sıcak yüzünü gösterirken barajlardaki su seviyesinde düşüş görülmeye başlandı. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 23 Ağustos Salı günü İstanbul'da baraj doluluk oranı, düne kıyasla düşüş gösterek yüzde 59.94 oldu.

💦4 BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 4'ünde doluluk oranı yüzde 60'ın üzerinde... Alibey Barajı yüzde 38.44 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı ise yüzde 53.38 doluluk oranına sahip.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu isyan etti! ‘İngiltere’de sağlık sistemi bitmiş’
HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat! Geliyor | 23 Ağustos 2022 hava durumu
Fenerbahçe için flaş yorum! "Reklamlar bitti"
Golcü transferinde yeni rota Fransa!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AŞK-I MEMNU FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başkan Erdoğan açıkladı! Mısır alım fiyatları ne kadar oldu?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022
CANLI ALTIN FİYATLARI - Gram altın ne kadar? Çeyrek yarım tam altın fiyatları...
Okan Buruk Milan'ın yıldızını alıyor! Sürpriz transfer...
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Fransız orta saha! G.Saray'a Fransız orta saha! 09:43
Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? Kızılyıldız - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? 09:41
Fırtına'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler Fırtına'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler 09:31
Viktoria Plzen - Karabağ maçı saat kaçta? Viktoria Plzen - Karabağ maçı saat kaçta? 09:24
Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..." Toroğlu müthiş maçı değerlendirdi! "Aptalca faul..." 09:06
Fenerbahçe için flaş yorum! "Reklamlar bitti" Fenerbahçe için flaş yorum! "Reklamlar bitti" 09:04
Daha Eski
G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! G.Saray'ın listesindeki Cengiz'e İstanbul baskısı! 01:53
Maç sonu dikkat çeken anlar! Jesus ve Montella... Maç sonu dikkat çeken anlar! Jesus ve Montella... 01:44
Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar için tek şart! Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar için tek şart! 01:36
Murat Sancak: Adaletli olsunlar Murat Sancak: Adaletli olsunlar 01:33
Montella: Hoşuma gitmedi Montella: Hoşuma gitmedi 01:32
Taraftarlar yine tam destek verdi Taraftarlar yine tam destek verdi 01:29