Haberler Haberler BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman açıklanacak? - MEB 2022

BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman açıklanacak? - MEB 2022

BİLSEM sınav sonucunu öğrenmek isteyen binlerce aday, BİLSEM sonuç sorgulama ekranına nasıl giriş yapabileceğini ve sınav sonucunu nasıl öğrenebileceğini araştırmaya başladı. Mülakat sonuçlarını açıklaması beklenen Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru için geri sayım devam ederken; BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı ana dair merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 11:53 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:10
BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI | BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, mülakatlar ne zaman açıklanacak? - MEB 2022

13 Haziran - 12 Ağustos tarihlerinde tamamlanan BİLSEM mülakatlarının sonucunu araştırmaya devam eden binlerce öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. İşte BİLSEM 2022 sonuç sorgulama ekranı ve mülakat sonuçları...

BİLSEM 2022 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran ve 12 Ağustos tarihleri aralığında gerçekleştirildi ve mülakatlar tamamlanmış oldu.

Sınav sonucuna göre BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos Cuma günü MEB tarafından ilan edilecek. Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 22 Ağustos ve 26 Ağustos tarihleri aralığında kabul edilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ - MEB 2022

BİLSEM 2022 KAYITLARI TARİHLERİ NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında tamamlayacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, kısa adı ile BİLSEM; örgün eğitim kurumlarında eğitimi devam eden, zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik yetenek alanlarında yetenekli kabul edilen öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için eğitim veren merkezin adıdır. Yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarına destek olmak için açılan özel eğitim kurumları, BİLSEM olarak adlandırılmaktadır.

BİLSEM; özel yetenekli öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek, potansiyellerini ileri düzeye taşımak için özel eğitimlerin verildiği kurumdur ve 81 ilde hizmet veren bu kurum, yetenekli öğrencilerin kendilerine ve topluma katkıda bulunmasını amaçlamaktadır.

BİLSEM DERS PROGRAMI

BİLSEM'de dersler hafta içi ve cumartesi günleri yapılmaktadır. Günde 2 saat ve haftada 8 saat olarak düzenlenen dersler, 4 hafta sürecek ve dersler 40 dakika olacaktır.

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