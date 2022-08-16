Haberler Haberler Yüzüklerin Efendisi oyunu çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni oyunun çıkış tarihi belli oldu!

Yüzüklerin Efendisi oyunu çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni oyunun çıkış tarihi belli oldu!

Weta Workshop ile anlaştığını sosyal medya üzerinden duyuran Private Division, filmseverler ile oyunseverleri ortak paydada buluşturacağının haberini verdi ve milyonlarca kişi oyunun ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, Yüzüklerin Efendisi filminin oyun versiyonu ne zaman çıkacak, oyunseverler ile buluşacağı tarih belli oldu mu? İşte Yüzüklerin Efendisi oyununa dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 17:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 17:03
Yüzüklerin Efendisi oyunu çıktı mı, ne zaman çıkacak? Yeni oyunun çıkış tarihi belli oldu!

John Ronald Reuel Tolkien'in yazdığı fantastik üçleme Yüzüklerin Efendisi film üçlemesinin oyun versiyonu geliyor. 7'den 70'e birçok kişinin beğenisini toplayan ve edebiyat dünyasında ayrı, sinema dünyasında ayrı mihenk taşı olarak kabul edilen Yüzüklerin Efendisi'nin oyunlaştırılacağı resmen duyuruldu. Private Division, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaparak Weta Workshop ile ortaklık kurulduklarını ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığını bildirdi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Orta Dünya hayranları eylül ayında Prime Video'da yayınlanacak olan Güç Yüzükleri dizisi için gün saymaya devam ederken Private Division tarafından yapılan paylaşım, başta gençler olmak üzere birçok kişiyi heyecanlandırdı. Yüzüklerin Efendisi oyunun resmen duyurulduğu paylaşımda, Wētā Workshop ile ortaklık kurulduğu ve Yüzüklerin Efendisi oyunu için geliştirme sürecine başlandığı duyuruldu. Ayrıca yeni yapımın serinin ilk oyunu olacağı da doğrulandı.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ OYUNU ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Private Division'ın sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verildi:

"JRR Tolkien'in edebi Orta Dünya evreninde yeni bir oyun seti yayınlamak için Weta Workshop ile ortaklık kurduğumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Gelecekte proje hakkında daha fazla şey paylaşmak için sabırsızlanıyoruz!

Yüzüklerin Efendisi dizisi, 2 Eylül'de ön gösterime girecek. Daha sonra ise tüm dünyada yalnızca Amazon Prime abonelerinin faydalanabildiği Prime Video isimli dijital akış platformu üzerinden izleyiciyle buluşacak."

Oyunun piyasaya sürüleceği tarih henüz netlik kazanmadı fakat şirketin yayın takviminde yer alan bilgide, 2024 yılı içerisinde Wētā Workshop tarafından geliştirilen bir Orta Dünya oyununun piyasaya sürüleceği donesi alıyor.

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