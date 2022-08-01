Haberler Haberler ALTIN FİYATLARI CANLI - 1 Ağustos Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

ALTIN FİYATLARI CANLI - 1 Ağustos Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

1 Ağustos Pazartesi 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 1 Ağustos Pazartesi günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 08:00
ALTIN FİYATLARI CANLI - 1 Ağustos Pazartesi 2022 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 1 Ağustos Pazartesi günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Ağustos Pazartesi 2022 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.016,58

Gram altın satış: 1.016,75

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.651,00

Çeyrek altın satış: 1.677,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.293,00

Yarım altın satış: 3.355,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.586,00

Tam altın satış: 6.687,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.748,00

Cumhuriyet altını satış: 6.850,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.758,00

Ata altın satış: 6.863,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Ağustos Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Cristiano Ronaldo'dan flaş hareket! Hazırlık maçında stadyumu terk etti...
Eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes kırmızı kartlık eğlence! Beş güzelle yakalanınca bakın ne yaptı
Carvalho G.Saray'ı bekliyor! Bonservis bedeli...
F.Bahçe'ye dev servet
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KİRPİ LAKAPLI YAZAR KİMDİR? | Memleket Hikayeleri kitabı kimin eseri?
2021 yılı UNESCO tarafından ne yılı ilan edildi?
📄 KPSS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI! 2022 ÖSYM KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
MÜHENDİSİ BAHRİ HÜMAYUN’U KİM KURDU?
"İncinsen de incitme her ne ararsan kendinde ara" sözü kimin?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü Milli Takım 1 altın 1 bronz madalya ile yurda döndü 00:59
Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu Jannik Sinner Hırvatistan Açık'ta şampiyon oldu 00:58
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:55
Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" Akbaba'dan Seferovic sözleri! "Bize katkı sağlayacak" 00:54
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi Trabzonspor Süper Kupa ile şehre geldi 00:49
Daha Eski
Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! Ozan Kabak attı Hoffenheim turladı! 00:41
Türkiye İspanya'ya boyun eğdi Türkiye İspanya'ya boyun eğdi 00:39
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:05
Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! Min-Jae ile Muriqi'in düellosunda kazanan yok! 00:01
F.Bahçe'ye dev servet F.Bahçe'ye dev servet 23:29
Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! Fredrik Midtsjö G.Saray için İstanbul'da! 23:22