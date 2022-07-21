DOLAR NE KADAR OLDU? 21 TEMMUZ 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?

21 TEMMUZ 2022 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM - Piyasalarında döviz cinsi paraların TL karşılıkları ve altın fiyatlarındaki son durum, birçok kesimce merak ediliyor ve anlık değişimler takip ediliyor...

İşte dövizde ve altında son durum ile rakamlar:

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 17,67 (Alış) - 17,68 (Satış)

EURO: 18,00 (Alış) - 18,01 (Satış)

STERLİN: 21,04 (Alış) - 21,15 (Satış)

(Gram, Çeyrek, Yarım, Tam Altın Ne Kadar?) CANLI ALTIN HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTIN: 957,44 (Alış) - 957,68 (Satış)

ÇEYREK ALTIN: 1.599,00 (Alış) - 1.615,00 (Satış)

YARIM ALTIN: 3.188,00 (Alış) - 3.230,00 (Satış)

TAM ALTIN: 6.377,00 (Alış) - 6.434,00 (Satış)

CUMHURİYET ALTINI: 6.527,00 (Alış) - 6.625,00 (Satış)

Dolar, Euro, Sterlin, Gram Altın, Çeyrek Altın ve diğer tüm veriler 12.17 itibariyle alınmıştır.