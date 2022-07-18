KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK kredi borcu hesaplama ve sorgulama

KYK Kredi Borcu faizleri ile ilgili son dakika açıklamasının yapılmasının ardından vatandaşlar internetten KYK kredi borcu hesaplama ve sorgulama için arama yapmaya başladı.

KYK ALDIĞIM KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilmekte.

KYK KREDİ VE BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.





Geri ödeme başlangıç tarihi, borç miktarı ve aylık taksitler 'kyk. gov.tr' internet adresindeki 'E-hizmetler'den 'Öğrenim/ Katkı Kredisi Borç Sorgulama' başlığına tıklanarak 'TC kimlik numarasıyla' öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de borç bilgilerine ulaşılabiliyor.



KYK KREDİ VE BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK KREDİ BORCU NASIL ÖDENİYOR?

Borç ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil ediliyor. Taksitler Ziraat Bankası şubelerinden nakit veya Ziraat Bankası internet tahsil ekranından kredi kartıyla yapılabiliyor. Yani borçlar tüm kredi kartları ve banka kartları ile https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden de ödenebiliyor.



