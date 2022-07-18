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KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK kredi borcu hesaplama ve sorgulama

"KYK borcu nasıl hesaplanır?" sorusunun yanıtını merak eden kullanıcılar internette KYK kredi borcu hesaplama ve sorgulama için arama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası KYK kredisi alan öğrenci ve mezunlara ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Kredi geri ödemelerinin herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı olmaksızın sadece alınan kredi tutarı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık" dedi. Peki, KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK kredi miktarı nasıl hesaplanır? İşte bu soruların cevapları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:10
KYK borcu nasıl hesaplanır? KYK kredi borcu hesaplama ve sorgulama

KYK Kredi Borcu faizleri ile ilgili son dakika açıklamasının yapılmasının ardından vatandaşlar internetten KYK kredi borcu hesaplama ve sorgulama için arama yapmaya başladı.

KYK ALDIĞIM KREDİ MİKTARI NE KADAR?

Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenebilmekte.

KYK KREDİ VE BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK kredi borcu bulunan ve ödeme yapmak isteyenler e-devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) interaktif vergi dairesi üzerinden bağlanarak vergi borçları sekmesi altından öğrenim kredisi borçlarının olduğu bölüme girerek ödemek istediği taksit veya taksitleri seçerek kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme yapabilmektedir.

Geri ödeme başlangıç tarihi, borç miktarı ve aylık taksitler 'kyk. gov.tr' internet adresindeki 'E-hizmetler'den 'Öğrenim/ Katkı Kredisi Borç Sorgulama' başlığına tıklanarak 'TC kimlik numarasıyla' öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden de borç bilgilerine ulaşılabiliyor.

KYK KREDİ VE BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK KREDİ BORCU NASIL ÖDENİYOR?

Borç ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla tahsil ediliyor. Taksitler Ziraat Bankası şubelerinden nakit veya Ziraat Bankası internet tahsil ekranından kredi kartıyla yapılabiliyor. Yani borçlar tüm kredi kartları ve banka kartları ile https://kyk.ziraatbank.com.tr adresinden de ödenebiliyor.

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