Haberler Haberler ARİFE (AREFE) GÜNÜ PTT, BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, HASTANELER AÇIK MI? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü?

ARİFE (AREFE) GÜNÜ PTT, BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, HASTANELER AÇIK MI? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü?

Kurban Bayramı'ndan bir gün önceye 'arife günü' adı verilmektedir ve başta kamu çalışanları olmak üzere birçok kurumda yarım gün resmi tatil ilan edilmektedir. Bayram hazırlığı için çalışanlara verilen bu izin, resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, 8 Temmuz Cuma günü bankalar, kargolar ve eczaneler açık olacak mı? Hastaneler ve PTT şubeleri hizmet verecek mi? Arife günü bankalar kaça kadar çalışacak, PTT kaçta kapanacak? İşte 8 Temmuz Cuma günü çalışma takvimine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:37 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:50
ARİFE (AREFE) GÜNÜ PTT, BANKALAR, KARGOLAR, ECZANELER, HASTANELER AÇIK MI? 8 Temmuz Cuma günü yarım gün mü?

Kurban Bayramı öncesinde hazırlıklar devam ederken; vatandaşlar 8 Temmuz Cuma günü bankaların, eczanelerin, PTT ve hastanelerin açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceği de merak edilenler arasında yerini aldı. İşte 8 Temmuz Cuma 2022 arife günü bankaların, kargoların, eczanelerin, hastanelerin ve PTT'nin çalışma takvimi...

ARİFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

8 Temmuz Arefe günü, bayram sebebily eyarım gün resmi tatil olduğu için noterler öğlene kadar hizmet verecek. Noterler, Kurban Bayramı'nda da kapalı olacak.

ARİFE GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için eczaneler de öğlene kadar hizmet verecek ve ardından nöbetçi eczane sistemine geçilecek. Eczaneler, Kurban Bayramı süresince kapalı olacak.

ARİFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUALAR Devamını Oku BUNU DA OKU

ARİFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Arefe günü yarım gün resmi tatil olduğu için bankalar öğlene kadar çalışacak. 8 Temmuz Cuma günü öğleden sonra FAST harici yapılan EFT'ler de 18 Temmuz'da hesaplara geçecek.

ARİFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

PTT'de 8 Temmuz Cuma arefe günü yarım gün resmi tatil nedeniyle öğlene kadar hizmet verecek. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte PTT'ler 18 Temmuz'da hizmet vermeye başlayacak.

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI? KARGOLAR KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Arefe günü yurt genelinde kargo şirketleri öğlene kadar açık olacak. 8 Temmuz öğleden sonra kargo dağıtımı ya da kargo teslimi olmayacak.

Kargo hizmetleri 18 Temmuz Pazartesi günü devam edecek.

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