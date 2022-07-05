Haberler Haberler Temmuz ayı kira zammı nasıl belirlenecek, TEFE- TÜFE kalktı mı? Kira zammında sabit oran nasıl hesaplanır, ne zaman başlayacak?

Temmuz ayı kira zammı nasıl belirlenecek, TEFE- TÜFE kalktı mı? Kira zammında sabit oran nasıl hesaplanır, ne zaman başlayacak?

Kira artışında sabit oranın nasıl hesaplanacağı ve sabit oranın ne zamandan itibaren geçerli olacağı; ev kirasına zam gelecek ve sahip olduğu evin kirasına zam yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dönemlerde ev kiralarında görülen fahiş fiyatlar nedeniyle Bakanlıkların ortak çalışması sonucu devreye soktuğu 'sabit oranın' nasıl hesaplanacağı merak ediliyor. İşte kira artışlarında sabit orana dair detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 11:10
Temmuz ayı kira zammı nasıl belirlenecek, TEFE- TÜFE kalktı mı? Kira zammında sabit oran nasıl hesaplanır, ne zaman başlayacak?

Konut kira artış miktarının sabit orana göre belirleneceği açıklanmasının üzerine, milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Temmuz ayı kira zammının detaylarını araştırmaya başladı. Peki, kirada sabit oran nedir, nasıl hesaplanır? İşte Temmuz 2022 ev kiralarında belirlenen artış miktarına dair merak edilenler...

KİRA ARTIŞINDA SABİT ORAN NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranında belirleyici olan enflasyon oranı, bir sonraki ayın kira artış miktarı belirleniyordu. Son dönemde önüne geçilemez bir noktaya gelen ev kiralarında yeni bir düzenlemeye gidildi ve hem kiracıların haklarını korumak hem de konut sahipleri tarafından yapılan haksız zammın önüne geçmek için 'sabit oran' getirilmesine karar verildi.

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Bakanlıkların yaptığı çalışmanın neticesinde, aylık kira artışına maksimüm yüzde 25'lik bir sınır getirildi. Böylece geçerli kira sözleşmelerinde yapılacak maksimum zam oranının yüzde 25 olmasına karar verildi. 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak bu kararın detayları ve kira zammı hesaplamaya dair ayrıntılar ise şöyle:

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;
  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.
  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 1.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 250

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 1.250

Örnek konut kirası: 2.000 TL

Kira artış oranı: %25

Haziran ayı kira artış tutarı: 500

Haziran ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 2500

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