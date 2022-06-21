ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA SON DAKİKA | Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne zaman, ne kadar zam gelecek? Asgari ücrette son durum

Asgari ücrete ara zam beklentisi devam ederken; vatandaşlar, asgari ücret zammının detaylarını araştırmaya başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay - Başkan Erdoğan görüşmesinin ardından açıklama yapan Atalay, asgari ücret zammına dair merak edilen son gelişmeleri aktardı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman zam gelecek? İşte asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri ve yeni detaylar...

ASGARİ ÜCRETTE SON GELİŞME: ÇALIŞMALAR BAŞLADI

AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM FORMÜLLERİ VE BEKLENTİLERİ

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak. Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.

Sosyal yardım yelpazesi genişletilecek.

AK Parti enflasyondan etkilenen işçi, memur, emekli, çiftçi, kamu görevlisi, yaşlı, genç bütün kesimlere yönelik anket yaptırıyor. Gelen taleplere göre sosyal politikalar ve ekonomik destekler güncellenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE TÜRK - İŞ GENEL BAŞKANI 'ASGARİ ÜCRET' İÇİN GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi ve 18.05'te başlayan görüşme 20.00'de sonlandı. Görüşmenin akabinde, Türk-İş Başkanı Atalay şu açıklamalarda bulundu:

"Cumhurbaşkanı 'Ben her şeyin farkındayım, ne olduğunu biliyorum' dedi. Güzel bir görüşme oldu. Kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanı ile, bu işin taraflarıyla bir toplantı yapılacağını, bununla ilgili önümüzdeki günlerde haber verileceğini söyledi. Ortada bir rakam yok ama asgari ücretin ocak ayındaki alım gücüyle şu andaki alım gücünü, emeklilerin maaşını konuştuk. Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR BEKLENİYOR?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından asgari ücrette artış beklentisine dair de açıklama yaptı:

"Benim aklımdaki rakam çok güzel, her şeyi söylerim, 10 bin derim, ama böyle değil. Yani söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. Şimdi işverenlerin büyük bölümü asgari ücretin bu noktaya artmasını istemiyorlar. Diyorlar ki 'Asgari ücret artsın ama bu artan tarafını devlet karşılasın'. Burada insanların cebine ne girecek, emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum. İşte bununla ilgili toplumu memnun edecek bir şey olur diye düşünüyorum."

OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILMIŞTI?

Asgari ücret yılbaşında yüzde 50,5 zamlanarak, 4 bin 253 TL olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İŞVERENİN MALİYETİNİ ARTIRACAK MI?

Yılın başında asgari ücrette gelir vergisi kaldırılmıştı ve brüt asgari ücrette 760 lira prim kesintisi bulunmaktaydı.

İşveren açısından ise 876 liralık prim maliyeti devam ederken; asgari ücrete ara zam durumunda işverene prim desteği de değerlendiriliyor. SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete eklenmesi yönünde formüller devam ederken; bu formülle birlikte asgari ücretin 5 bin lirayı geçeceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET AYLIK KAÇ GÜN ÜZERİNDEN HESAPLANIR?

Asgari ücrette, saatlik ücret aylık 30 iş günü üzerinden hesaplanmaktadır. Haftada 1 gün yasal bağlamda zorunlu ücretli izin ve 45 saatlik haftalık standart çalışma saati bulunmaktadır.

Haftalık çalışma saati haftanın diğer günlerine yayıldığında günlük mesai 7.50 saate tekabül etmektedir.

İŞVEREN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÖDEME YAPABİLİR Mİ?

Çalışanlara, belirlenen asgari ücretten düşük ücret ödeme yapılamaz. İş akitlerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konamaz, konulsa bile geçerli olmaz.

Belirlenen asgari ücreti ödemeyen veya eksik ödeyen işveren vekiline idari para cezası uygulanır.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin artırılması halinde, işsizlerin aldığı maaş da aynı oranda artacak. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda da artış yaşanacak. İş göremezlik ödeneğinde de artış söz konusu olacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da asgari ücrette olası zamla birlikte artış gösterecek.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam, beraberinde asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorularını da beraberinde getirdi. Yetkililerden, konuya ilişkin bir açıklama henüz gelmedi fakat Başkan Erdoğan ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları asgari ücrete zam iddialarını güçlendirdi.

Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından, yeni asgari ücret zammı hesap tablosu 6 aylık enflasyon beklentisine göre şöyle belirlendi:

ASGARİ ÜCRET 6.989,1

SGK PRİMİ %14 978,47

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %1 69,89

KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36

NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72

ASGARİ ÜCRETTE TEMMUZ 2022 ZAMMINA DAİR YAPILAN AÇIKLAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Asgari ücret ve dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir. AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz, genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız. Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim"

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Tüm artışlar, düzenleme yapıldıktan sonra sene başında tüm çalışanlar ve emeklilerimizi ilgilendirecek düzenlemeyi hayata geçiririz diye umut ediyoruz. Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin asgari ücret zammına dair son açıklaması şöyleydi:

"Enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR, MAAŞLAR KAÇ TL OLUR?

2022 Ocak ayı itibarıyla geçerli asgari ücret 4.253 Türk Lirası. Bu durumda asgari ücrete;

%25 zam gelirse maaşlar 5.316 TL

%30 zam gelirse maaşlar 5.528 TL

%35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL

%40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL

%45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL

%50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL olacak.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON FARKI MASADA

Asgari ücrete, emekli ve memurlara olduğu gibi yılın ilk 6 ayının enflasyon oranı zammı uygulanması gündemde yerini aldı. Net asgari ücret için 'olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilme ihtimali tartışılırken; 6 aylık enflasyon oranına göre asgari ücret zammının nasıl hesaplanacağı araştırılmaya başladı.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?