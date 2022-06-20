EMEKLİ VE MEMUR ENFLASYON FARKI 2022 | Memur ve emeklilere Temmuz zammında yeni formül! - Emekli ve Memur zammında son durum

Temmuz zammında enflasyon farkını hesaplamak isteyenler, zamlı emekli ve memur maaşlarının nasıl hesaplanacağını, artış oranının ne kadar olacağını ve zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. 2022 yılının ilk 5 aylık enflasyon oranına ek olarak, Haziran ayı enflasyon oranının da TÜİK açıklanmasıyla birlikte belli olacak zam miktarı milyonlarca vatandaşın gündem maddesi haline geldi. İşte Temmuz zammında son gelişmeler ve yeni formüller...

📌EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORANI BELLİ OLDU!

TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon yıllık 73,50 olarak belirlendi, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

📌EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14,

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklentisine göre göre;

6 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 39,67

6 aylık memur zammı 39,17

6 aylık enflasyon oranı 32,1 olarak belirlendi.

📌ALTI AYLIK ENFLASYON TAHMİNLERİ VE TEMMUZ ZAMMI

Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı Faruk Erdem'in haberine göre em>, Merkez Bankası'nın piyasa anketinden çıkan sonuca göre yapılan hesaplamalar 6 aylık enflasyonun yüzde 40 civarında olacağını gösteriyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 40'ı bulurken, memur ve memur emeklileri de yüzde 7'lik toplu sözleşme haricinde yüzde 33 civarında enflasyon farkı alacak gibi görünüyor.

Bu artışa ek olarak, Ocak ayında olduğu gibi bir ek zam da bekleniyor ve bunun için çalışmalar devam ediyor. Burada taban maaşın artırılması, toplu sözleşme oranının yükseltilmesi ve seyyanen zam gibi üzerinde duruluyor.

📌TEMMUZ ZAMMI KİMLERE YAPILACAK, KİMLERİ KAPSIYOR?

👉14 milyon emekli

👉4,5 milyon kamu personeli

👉1.1 milyon kamu işçisi

👉9 milyon asgari ücretli

👉1 milyon sosyal ödeme alan vatandaş

📌TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE NELER DEĞİŞECEK?

👉SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon artışı alacak

👉Memur emeklileri ve memurlar topu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alacak

👉Sosyal yardım maaşları artacak

👉Kıdem tazminatı tavanı yükselecek

👉Sosyal refah artışı hesaplanacak

👉Asgari ücretin güncellenmesi ve artışı gündeme gelecek

📌TEMMUZ AYI EMEKLİ VE MEMUR ZAM BEKLENTİLERİ

👉Emekliye 6 aylık enflasyon farkı: Tahmini yüzde 39,67

👉Memura Temmuz artışı: Yüzde 39,17

👉Asgari ücret için güncelleme oranları: yüzde 39,67 veya yüzde 24.5

👉Refah artışı formülleri: Taban maaş, 2,5 puan toplu sözleşme veya 10 puan genel artış

📌EMEKLİ VE MEMUR ZAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

📅4 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

📅1-8 TEMMUZ: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesi

📅1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

📅15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

📅18-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

📅25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

📌EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKINA EK ZAM YAPILACAK MI?

"VATANDAŞLAR ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK"

Başkan Erdoğan maaşlarda yapılacak düzenlemelere ve enflasyon oranına göre yapılacak hesaplamalara dair açıklamalarda bulundu, Temmuz ayındaki memur ve emekli zamlarına dair şunları söyledi:

Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretliler rahatlatılacak.

Yılbaşında tüm çalışanların durumları gözden geçirilerek, herkesin hakkını alması sağlanacak.

Sosyal yardım şemşiyesi genişleterek hiçbir vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Temmuz zammına dair açıklamalarda bulundu:

"Enflasyona karşı çalışanları korumak bizim vazifemiz. Biz emeği, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Önümüzde Temmuz dönemi var."

📌EMEKLİ VE MEMUR ZAMMINDA ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK, HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli ve memur zamları Temmuz ayında, Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasından sonra netleşecek. 2022 yılının ilk altı aylık enflasyon oranına göre belirlenen artış miktarları tüm detaylarıyla haberimizde yer alacak. Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

📌EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKINA EK ZAM YAPILACAK MI?

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte netleşecek son veriyle birlikte, Temmuz ayı zammı belli olacak.

Memur enflasyon farkı, SSK Bağ-Kur ve emekli zammı direkt olarak enflasyon farkıyla hesaplanacakken; Ocak ayında olduğu gibi sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlar da gündemde yer alacak. Detaylar ve ek zam yapılıp yapılmayacağına dair gelişmeler, yapılan açıklamaların akabinde haberimizde yer alacak.

📌EMEKLİ VE MEMURLARA TEMMUZ AYINDA NEDEN ZAM YAPILIYOR?

Ülkemizdeki milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı, altı ayda bir enflasyon oranı endeksli olarak hesaplanıyor. Böylece maaşlara enflasyon altında artış yapılmamış oluyor ve refah seviyesi korunmaya çalışılıyor.