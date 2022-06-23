ASGARİ ÜCRET ZAMMI HESAPLAMA | Asgari ücret ara zam oranı kaç olacak? Yüzde 30, yüzde 35, yüzde 40 zam nasıl hesaplanır?

Asgari ücrete gelmesi beklenen ve milyonlarca vatandaşın gündem maddesi haline gelen asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken; beklenti dahilinde olan zam oranlarının nasıl hesaplanacağı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, asgari ücret zammı nasıl hesaplanır? Asgari ücret zammında %30, %35, %40 zam oranı hesaplama metodu ve son tutarlar haberimizde...
ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAMDA GÜNDEME GELEN 3 FORMÜL:
- Asgari ücret 'Enflasyon farkı' formülü ve hesabı
- Asgari ücret 'Prim' formülü ve hesabı
- Asgari ücret 'Enflasyon farkı ve prim' formülünün birlikte ele alınması
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ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
2022 Ocak ayı itibarıyla geçerli asgari ücret 4.253 Türk Lirası olduğundan; gündemde olan asgari ücret zammında belirlenecek yeni oran yeni asgari ücreti ortaya çıkarak. Bu durumda asgari ücrete gelen zam oranlarına göre yeni asgari ücret şöyle belirlenecek:
- %25 zam gelirse maaşlar 5.316 TL
- %30 zam gelirse maaşlar 5.528 TL
- %35 zam gelirse maaşlar 5.741 TL
- %40 zam gelirse maaşlar 5.954 TL
- %45 zam gelirse maaşlar 6.166 TL
- %50 zam gelirse maaşlar 6.379 TL olacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?
- ASGARİ ÜCRET 6.989,1
- SGK PRİMİ %14 978,47
- İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ %1 69,89
- KESİNTİLER TOPLAMI 1.048,36
- NET ASGARİ ÜCRET 5.940,72