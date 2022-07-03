Haberler Haberler DGS GİRİŞ BELGESİ 2022 | DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak? DGS kaç soru, kaç dakika?

DGS GİRİŞ BELGESİ 2022 | DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak? DGS kaç soru, kaç dakika?

Dikey Geçiş Sınavı'na girecek binlerce aday, DGS giriş belgesini nereden alabileceğini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen DGS 2022'nin ne zaman başlayacağı ve sınava girecek adaylar için kapıların ne zaman kapatılacağı da merak edilenler arasında yerini aldı. İşte DGS sınav yerleri, giriş belgesi, soru sayısı ve sınav süresine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 08:10 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 08:31
DGS GİRİŞ BELGESİ 2022 | DGS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek, kapılar kaçta kapanacak? DGS kaç soru, kaç dakika?

2022 DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI - Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi arama motorlarında binlerce aday tarafından araştırılıyor. 3 Temmuz Pazar günü uygulanacak DGS 2022'nin kaç soru ve kaç dakika olacağı, konu dağılımı haberimizde...

DGS GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

ÖSYM tarafından erişime açılan Dikey Geçiş Sınavı giriş belgelerini almak isteyen adaylar, giriş belgelerini ais.osym.gov.tr üzerinden temin edebilecek.

DGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

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DGS 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek ve saat 10.15'te başlayacak. Sınava girecek adaylar için son giriş saati 10.00 olarak belirlendiğinden; saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

DGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

DGS 2022 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

DGS 2022'de 100 soru sorulacak ve sınav süresi 135 dakika olacak.

Geçmiş yıllarda, soru sayısı 120 adet ve süre 150 dakikaydı.

DGS 2022 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

DGS 2022 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.

DGS KONU DAĞILIMI

DGS TÜRKÇE

Sözcükte Anlam

  • Sözcüğün Anlamı
  • Gerçek Anlam
  • Mecaz Anlam
  • Terim Anlam
  • Soyut – Somut Anlam
  • Nitel – Nicel Anlam
  • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
  • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
  • Eş anlamlı Sözcükler
  • Yakın Anlamlı Sözcükler
  • Karşıt Anlamlı Sözcükler
  • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
  • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
  • Söz Sanatları
  • Benzetme (Teşbih)
  • Eğretileme (İstiare)
  • Ad Aktarması (Mecaz-ı Mürsel)
  • Değinmece (Kinaye)
  • Dokundurma (Tariz)
  • Mübalağa (Abartma)
  • Dolaylama
  • Güzel Adlandırma
  • Somutlama
  • Söz Öbekleri
  • Deyimler
  • Atasözleri
  • İkilemeler
  • Pekiştirmeler
  • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

Cümlede Anlam

  • Cümlenin Yorumu
  • Cümle Vurgusu
  • Yakın Anlamlı Cümleler
  • Cümlenin İletisi
  • Cümle Analizi
  • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
  • Kesin Yargı
  • Cümlenin Yapısı
  • Eksiltili Cümleler
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Cümlenin Anlamı
  • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

Anlatım Biçimleri

  • Öyküleyici Anlatım
  • Betimleyici Anlatım
  • Açıklayıcı Anlatım
  • Tartışmacı Anlatı
  • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Benzetme
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
  • Sayısal Verilerden Yararlanma

Paragraf

  • Paragrafın İçeriği
  • Paragrafta Konu
  • Paragrafta Başlık
  • Paragrafta Ana Düşünce
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
  • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
  • Paragrafın Yapısı
  • Paragrafın Bölümleri

Sözel Mantık

  • Çıkarım Soruları
  • Sıralama Soruları
  • Yer-Konum Bildiren Sorular
  • Yer-Yön Bildiren Sorular
  • Özne-Nesne İlişkili Sorular
  • Tablo Yorumlama Soruları

DGS MATEMATİK

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme-Bölünebilme
  • OBEB-OKEK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran-Orantı
  • Problemler
  • Sayı Problemleri
  • Kesir Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • Yüzde Problemleri
  • Kar-Zarar Problemleri
  • Hız Problemleri
  • Faiz Problemleri
  • Karışım Problemleri
  • Kümeler
  • Fonksiyon
  • İşlem
  • Modüler Aritmetik
  • Permütasyon
  • Kombinasyon
  • Olasılık
  • Tablo - Grafik Yorumlama
  • Sayısal Yetenek

DGS Geometri Konuları

  • Açılar - Üçgenler
  • Geometrik Kavramlar
  • Açılar
  • Üçgenler
  • Üçgen Çeşitleri
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Pisagor Teoremi
  • Öklid Bağıntıları
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Çokgenler - Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar
  • Dikdörtgen
  • Kare
  • Yamuk
  • Deltoid
  • Çember - Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Çemberde Benzerlik
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Denklemleri
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Küre

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