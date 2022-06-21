Haberler Haberler ZİLHİCCE AYI | Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? Zilhicce ayı oruç nsıl tutulur? 2022 Diyanet takvimi

ZİLHİCCE AYI | Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? Zilhicce ayı oruç nsıl tutulur? 2022 Diyanet takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Zilhicce ayı tarihi belli oldu. Zihice ayına girmemize kısa süre kala, arama motorlarında Zilhicce ayı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı ibadetleri neler? Ne anlama geliyor? Ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 17:30
ZİLHİCCE AYI | Zilhicce ayı nedir? Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? Zilhicce ayı oruç nsıl tutulur? 2022 Diyanet takvimi

Zilhicce ayı 2022 ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Zilhicce ayı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Zilhicce ayı ne anlama geliyor? Zilhicce ayında hangi ibadetler edilir? Zilhicce ayı ne zaman? İşte detaylar...

ZİLHİCCE AYI NEDİR?

Hac ibadei ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya Zilhicce ayı denmektedir. İslam'da büyük önemi bulunmaktadır. Faziletleri sık sık araştırılmaktadır. Durumu olan kişiler bu ayda hacca gidip kurban kesmektedir.

ZİLHİCCE'NİN KELİME ANLAMI NEDİR? ZİLHİCCE NE DEMEK?

Zilhicce tam anlamıyla Hac ayı anlamına gelmektedir.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN? ZİLHİCCE 2022

Hac ile Kurban ibadetinin gerçekleştirildiği Zilhicce ayı bu yıl 30 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTULUR MU? NE ZAMAN TUTULUR?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutulması tavsiye edilir. 10. günü Kurban Bayramına denk geliyor. Hacda olanların dokuzuncu günde oruç tutması mekruh görülür. Arefe günü fazileti ile alakalı "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" nakledilir.

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