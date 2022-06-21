E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS GİRİŞ

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS'nin ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılmaya başladı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın tarihi, giriş belgesi sorgulama ekranı ve detayları adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ederken 2022 Haziran e-YDS'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

e-YDS SINAVI NE ZAMAN? e-YDS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

e-YDS 2022/8 sınavı 25 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Saat 13:45'te başlayacak olan sınav, 16.45'te sona erecek.

e-YDS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

e-YDS 2022/8 sınavı 80 soru ve 180 dakika olacak.

e-YDS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

e-YDS giriş belgeleri de ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden alınabilecek. Adaylar isimlerinin bulunduğu merkeze giderek sınava giriş sağlayacaklar.