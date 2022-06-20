LGS sınavına girmeyen öğrenciler tercih yapabilir mi? LGS'ye girmeyen öğrenciler nasıl yerleşecek?

Binlerce öğrencinin hayallerini gerçekleştirmek ve daha iyi bir eğitim hayatı yaşamak için girdiği LGS (Liselere Giri Sistemi) sınavına katılım sağlayamayan öğrencilerin nasıl yerleşeceği merak ediliyor. Peki, LGS'ye giremeyenler tercih yapabilecek mi? Nasıl yerleşecek?

LGS'YE GİREMEYENLER TERCİH YAPABİLECEK Mİ?

Öğrencilerin LGS'ye girme zorunluluğu bulunmuyor. Sınava girmeyecek öğrenciler için tercih edebilecekleri liseler bulunuyor. Sınava girmese bile lise okumak zorunlu olduğu için sınava girmeyen öğrenciler yerleşmek zorunda kalacak. LGS'ye giremeyen öğrenciler sadece okul puanıyla da liselere girebilecek. Okul puanıyla girecek öğrenciler, adreslerine en yakın okula kayıt oluyorlar. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullara en az 2 en fazla 5 tercih hakkı bulunuyor.

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.