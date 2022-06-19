Haberler Haberler YKS PUAN HESAPLAMA 📌 | YKS sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? OBP katsayısı nedir? Ham puan hesaplama

YKS PUAN HESAPLAMA 📌 | YKS sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? OBP katsayısı nedir? Ham puan hesaplama

2022 YKS sınavı için son viraj 19 Haziran Pazar günü dönülüyor. Öğrenciler sınavın ardından YKS puan ve sıralama hesaplama işlemlerini araştırıyor. Peki, YKS sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? OBP katsayısı nedir? Ham puan hesaplama nasıl yapılır? İşte tüm detaylarıyla ÖSYM YKS puan hesaplama...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 10:32 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2022 Pazar 10:50
YKS PUAN HESAPLAMA 📌 | YKS sınavı puan hesaplama nasıl yapılır? OBP katsayısı nedir? Ham puan hesaplama

YKS PUAN HESAPLAMA - Üniversite sınavı için puan hesaplama yöntemleri araştırılıyor. YKS sınavının ardından sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler arama motorlarında YKS puan hesaplama ile ilgili bilgileri araştırıyor. İşte detaylar...

ÖSYM YKS PUAN HESAPLAMA

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

2022-TYT puanının, 2022-YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı hangi oranda olacaktır?

TYT'nin katkısı % 40'dır

OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı) puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.

Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP'nin katkısı ne olacaktır?

OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS üniversite sınavı ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

YKS 2. OTURUM AYT SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Weghorst'ta kritik gün! Beşiktaş'a Premier Lig'den alternatif golcü...
Kerem Alışık'tan babası ve oğlu ile duygulandıran kare: “‘Baba’ diyebildiğim Sadri Alışık’ım yok ama bana ‘baba’ diyen bir Sadri Alışık var"
Taraftar ayağa kalkacak! Dursun Özbek'ten seçim hediyesi
Rusya'dan G.Saray için flaş iddia! O dinamo...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
AYT - YDT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
YKS 2022 GİRİŞ BELGESİ ÖSYM | YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerine nereden bakılır?
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
YKS'ye para ve akbil ile girilir mi?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devi istiyor! Gelecek hafta... Süper Lig devi istiyor! Gelecek hafta... 10:31
Rusya'dan G.Saray için flaş iddia! O dinamo... Rusya'dan G.Saray için flaş iddia! O dinamo... 09:27
Yıldız isme bu mesajı gönderdi! "İmza atmadan önce..." Yıldız isme bu mesajı gönderdi! "İmza atmadan önce..." 08:25
Cimbom'da Okan Buruk dönemi Cimbom'da Okan Buruk dönemi 06:45
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik! 01:40
Daha Eski
Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var Fenerbahçe'ye yeni Robben! Listede 2 isim daha var 01:33
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:32
Filenin Sultanları set vermedi Filenin Sultanları set vermedi 01:31
Yabancıda 8+6’ya devam Yabancıda 8+6’ya devam 01:27
Abdülkerim teklifi Abdülkerim teklifi 01:26
Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi Okan Buruk Galatasaray'da! İşte sözleşme süresi 01:20