AYT - YDT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? | AYT ve YDT için son giriş kaçta, kapılar kaçta kapanacak? | 2022 AYT YDT GİRİŞ BELGESİ

YKS - TYT oturumunun geride kalmasıyla birlikte, AYT ve YDT sınavlarının ne zaman başlayacağı ve saat kaçta biteceği araştırılmaya başladı. YKS'nin 2. ve 3. oturumları olan AYT ve YDT için son giriş saati, kapıların kaçta kapanacağı ve AYT YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI hakkında detaylar haberimizde...

AYT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK? AYT KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 19 Haziran'da saat 10.15'te başlayacak.

Adaylara 160 soruyu cevaplamaları için 180 dakika verilecek.

AYT'de "Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan meydana gelirken; adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak.

Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak.

Fen bilimleri testinde ise dağılım fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde uygulanacak.

2022 AYT VE YDT SINAVLARINA SON GİRİŞ SAAT KAÇTA, KAPILAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Adaylar, AYT'ye saat 10.00'dan sonra; YDT'ye ise saat 15.30'dan sonra alınmayacak. Yani sınava girecek adayların içeriye alınması için, sınav saatinden en az yirmi dakika önce sınıfta olmaları gerekecek.

TERCİH YAPMAK İÇİN BİR BARAJ UYGULAMASI VAR MI?

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldığı için, üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilecek.

2022 yılından itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması yeterli olacak. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine bahsi geçen üniversiteler karar verecek.

Bazı programlardaki "başarı sırası koşulu" uygulaması sürecek; Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması devam edecek.