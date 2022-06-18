YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | YKS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? | 2022 YKS net ve puan hesaplama - ÖSYM tercih kılavuzu

YKS puanını, netini ve sıralamasını hesaplamak isteyen adaylar, geride kalan TYT, AYT ve YDT sınavının ardından araştırmalara başladı ve hayal ettiği üniversite için yeterli puanı alıp alamayacağını sorgulamaya koyuldu. Peki, YKS 2022 puanı nasıl hesaplanır, ÖSYM nasıl değerlendirme yapıyor? İşte ÖSYM tercih kılavuzuna ve puan hesaplamaya dair detaylar...

YKS 2022 - TYT AYT YDT PUAN HESAPLAMA (ÖSYM FORMÜLÜ)

YKS puan hesaplaması yapılırken; öncelikle, adayların testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecek. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın testten almış olduğu ham puan hesaplanacak.

Adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacak. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacak.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak; ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda ise güncellenen cevap anahtarı esas alınarak puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olması şartı bulunmaktadır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı ortaya çıkarılacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacak. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacak.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları ortaya çıkacak.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacak.

Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracak ve bu bağlamda TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

2022 YKS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Ortaya çıkan doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan hesaplanacak ve böylece adayın net sayısıyla birlikte sınav puanı da hesaplanmış olacaktır.

2022 YKS ÖSYM TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih kılavuzuyla birlikte üniversitelerin puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını görmek isteyen milyonlarca aday, ÖSYM YKS tercih kılavuzunu araştırmaya başladı. 2022 YKS sonuçları henüz açıklanmadığı için 2022 tercih kılavuzuna dair henüz bir açıklama yapılmadı fakat geçtiğimiz yılın tercih kılavuzu için buraya tıklayabilirsiniz.

YKS 2021 KONTENJANLARI VE ÖSYM KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ