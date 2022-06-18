Haberler Haberler YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM YKS sonuç tarihi!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM YKS sonuç tarihi!

YKS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarih milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başladı ve sınava giren öğrencilerin gündemin yerini aldı. 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının oturumları olan TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edileceği gün merak edilirken; işte YKS 2022 sonuçlarının açıklanacağı tarihe ve YKS sonuçlarına nasıl bakılacağına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 09:46
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman belli olacak? 2022 ÖSYM YKS sonuç tarihi!

'YKS sonuçları ne zaman belli olacak, TYT, AYT, YDT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS 2022 sonuç tarihlerini açıkladı mı? YKS sonucuna nereden, nasıl bakılır?' sorularının cevabı milyonlarca aday tarafından araştırılmaya başladı. Üniversite hayali kuran binlerce kişi, sonuçların erişime açılacağı gün için geri sayımı sürdürürken; işte 2022 YKS sonuçlarına dair merak edilenler...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS 2022 SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

YKS'ye giren üniversite adayları, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

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YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde, 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

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