Asgari ücret zammında ilk toplantı sona erdi! Rakam konuşuldu mu? İşte ilk açıklamalar...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 12 Aralık Cuma günü gerçekleştirdiği ilk toplantısı sona erdi. Saat 13.55 itibarıyla başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından ilk açıklamalar merakla bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında yapılan ilk toplantıya ve 2026 asgari ücret zammına ilişkin son dakika gelişmelerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2025 Cuma 15:48
Asgari ücreti belirlemek için yapılan ilk toplantı sona erdi. 8 milyondan fazla asgari ücretli çalışanı doğrudan ilgilendiren ve piyasalara etkileri sebebiyle tüm vatandaşlar tarafından merakla takip edilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından süreç resmen başladı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi için işçi, işveren ve hükümet kanadından temsilciler biraraya gelirken son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

2026 asgari ücret toplantısı saat kaçta?

İŞÇİ KESİMİ TOPLANTIYA KATILMADI

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra Bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek "Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK-İŞ'in 24 Aralık 2024'te aldığı kararla, gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Ağar, söz konusu tarihten bu yana geçen yaklaşık bir yılda komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmadığını söyledi.

2026 asgari ücret zammı için kritik gün!

"TÜRK-İŞ KARARININ ARKASINDADIR"

Ağar, "TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir. Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl TÜİK tarafından açıklanan yüzde 44,38 oranındaki enflasyona rağmen asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldığını anımsatan Ağar, yapılan zammın enflasyon oranının altında kaldığını dile getirdi.

Ekonomideki gelişmelerin çalışanları ve emeklileri derinden etkilendiğini belirten Ağar, "Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümekte, Gayri Safi Milli Hasıla artmakta ve kişi başına düşen gelir yükselmektedir. Ancak bu büyümenin oluşturduğu refah, çalışanlara ve emeklilere yansımamakta, gelir artışı toplumun geniş kesimlerine ulaşmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

2026 asgari ücret zammı belli oluyor

"ÖNCELİKLE GEÇEN YILIN ENFLASYON KAYBI TELAFİ EDİLMELİ"

Ramazan Ağar, işçi ve emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ifade ederek "Bu nedenlerle asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14,38'lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur." diye konuştu.

Asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkarak ortalama ücrete dönüştüğünü bildiren Ağar, "Bugün çalışanların yarısından fazlası ya asgari ücretle ya da asgari ücrete çok yakın bir ücretle çalışmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, ücret skalasının daralmasına, mesleki kıdem ve vasıf düzeylerinin ücretlere yansımamasına yol açmaktadır. Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli işgücünün de asgari ücret seviyesine sıkışması riski ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret artarsa enflasyon artar" iddiasının, ekonomik verilerle ve enflasyonun temel dinamikleriyle uyumlu olmadığını savunan Ağar, "2025 yılının temmuz ayında asgari ücrete herhangi bir artış yapılmamasına rağmen fiyatların yükselmeyi sürdürmesi, enflasyonun kaynağının ücretler olmadığını açık biçimde göstermektedir." dedi.

2026 asgari ücret 1. toplantısı sona erdi

"DEVLETİN TEMEL SORUMLULUĞU"

Asgari ücret artışının istihdamı azaltacağı yönündeki söylemlerin gerçekçi olmadığını da savunan Ağar, sendikal örgütlenmenin olmadığı iş yerlerinde işçinin, 2-3 işçinin işini yapmaya zorlandığını, ağır çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiğini bildirdi.

Ramazan Ağar, şunları kaydetti:

"Yoksulluğu ve hayat pahalılığını en ağır biçimde yaşayan asgari ücretliler, işsizler ve emekliler için insan onuruna yaraşır bir gelir düzeyi sağlamak devletin temel sorumluluğudur. Her bireyin insanca yaşama hakkı, sosyal devlet ilkesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaşam kalitesini koruyabilecek ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak gelir politikalarının hayata geçirilmesi zorunludur. TÜRK-İŞ, bu hakkın eksiksiz biçimde tanınması ve uygulanması için kararlı mücadelesini sürdürecektir. TÜRK-İŞ olarak, toplumun en temel hakkı olan adil gelir ve yaşanabilir ücret için tüm kesimleri sorumluluk almaya ve gerçekçi adımlar atmaya davet ediyoruz."

Toplantının ardından işveren ve hükümet kanadından ise henüz açıklama yapılmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TİSK'E ÇAĞRI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına saatler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işveren kesiminin çatı kuruluşu olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimine önemli bir çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan, yüksek enflasyonun vatandaş üzerindeki etkisini dile getirerek, işverenlerden özellikle asgari ücret konusunda "elini taşın altına koymasını" ve işçi maaşlarını makul ve tatmin edici bir seviyede tutmasını istedi. Bu çağrı, Komisyon görüşmeleri başlamadan önce hükümetin işçi lehine bir uzlaşı beklentisini net bir şekilde ortaya koyarken işverenlerin çağrıya nasıl karşılık vereceği ise merak konusu.

