Haberler Haberler YKS TYT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM 2022 YKS soruları ne zaman yayınlanacak?

YKS TYT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM 2022 YKS soruları ne zaman yayınlanacak?

YKS'ye giren binlerce üniversite öğrencisi adayı, YKS TYT soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanması ve erişime açılması beklenen soru kitapçıklarının ve cevap anahtarının ne zaman, nereden açıklanacağı ise birçok öğrencinin gündeminde yerini aldı. İşte 2022 YKS TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 09:40
YKS TYT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | ÖSYM 2022 YKS soruları ne zaman yayınlanacak?

18 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS TYT oturumunda öğrencilere yöneltilen 120 sorunun bir kısmı ÖSYM tarafından erişime açıldı ve sınava giren adaylar, soru kitapçığı ile cevap anahtarını değerlendirme fırsatı buldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin rotasını belirleyen YKS sınavına dair merak edilenler ve YKS TYT soru kitapçığıyla ilgili son gelişmeler haberimizde...

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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2022 YKS TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? ÖSYM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI!

"18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak olan Alan Yeterlilik Testlerinde (AYT), Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek Yabancı Dil Testi (YDT) 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek"

YKS soru ve cevap anahtarlarının 3.oturumun ardından yani AYT ve YDT oturumlarının da sonlanmasının ardından, 19 Haziran Pazar akşamı açıklanması öngörülüyordu.

Kitapçıklar ve cevap anahtarı açıklandı.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

YKS TYT SORU VE CEVAPLARINA NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM'nin tüm merkezi sınavlarında sınav soruları ve cevap anahtarı sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra adaylar ile paylaşılıyor. Sınava giren adaylar tüm sorulara 10 gün boyunca erişim sağlayabiliyor. Sınava girmeyenler ise soruların yalnızca bir bölümünü görüntüleyebiliyor. Bu sebeple, adaylar tahmini puanlarını hesaplama imkanı buluyor. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı ÖSYM'nin web sitesinde yayımlanıyor.

YKS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

TYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

AYT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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