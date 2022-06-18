Haberler Haberler Fatma Teyze nasıl yazılır, Fatma Teyze'nin doğru yazımı nedir? 2022 YKS TYT sorusundaki 'Fatma Teyze' doğru yazılışı nasıldır?

Fatma Teyze nasıl yazılır, Fatma Teyze'nin doğru yazımı nedir? 2022 YKS TYT sorusundaki 'Fatma Teyze' doğru yazılışı nasıldır?

YKS 2022'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti ve sınavdan çıkan adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, 'Fatma Teyze nasıl yazılır, teyze büyük harfle mi başlar, teyze nasıl yazılır?' sorusu arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 ile ilgili akıllarda kalan o sorunun cevabı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:00
Fatma Teyze nasıl yazılır, Fatma Teyze'nin doğru yazımı nedir? 2022 YKS TYT sorusundaki 'Fatma Teyze' doğru yazılışı nasıldır?

2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de bugün adaylara yöneltilen yazım yanlışı sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri olan 'Fatma Teyze' yazımı, milyonlarca aday tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Fatma Teyze nasıl yazılır, t harfi büyük mü olur, küçük mü olur? İşte detaylar...

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FATMA TEYZE NASIL YAZILIR?

YKS 2022'de bahsi geçen "Fatma Teyze" yazımı gündemde yerini aldı. TDK'ye göre; teyze, amca ve benzeri ifadelerin doğru yazılışına ilişkin kurallar şöyle:

İsmin ardına eklenen "teyze" akrabalık bildiriyorsa küçük harfle yazılır. Önceden akrabalık bildirmeyen, özel isimleşmiş ifadelerde teyze, amca büyük harfle yazılıyordu fakat TDK, bu tarz isimlerde kan bağı ile akrabalık olup olmaması önemli olmadığını, kişi adlarından sonra gelen akrabalık adlarının ilk harfi, kelime gerçek bir akrabayı ifade etmese de küçük harfle yazılması gerektiğini açıklamıştır.

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