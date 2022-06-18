İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra büyük harfle mi başlamak gerekir? YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusu!

2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de bugün adaylara yöneltilen noktalama işaretleri sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri, milyonlarca aday tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, iki nokta üst üste işaretinden sonra cümleye büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra cümle nasıl başlar? İşte YKS TYT 2022 sorusuna dair merak edilenler...

İKİ NOKTA NEDİR?

İki nokta, bir noktalama işaretidir ve iki nokta üst üste olarak bilinir. Metin içerisinde çoğunlukla alıntı yaparken, liste yaparken ve açıklama yaparken kullanılan bir işarettir.

İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, iki nokta eğer metin içerisinde kullanılmışsa işaretten sonra gelen cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. İki noktadan sonra bu nedenle büyük harfle başlamak gerekir.