Haberler Haberler İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra büyük harfle mi başlamak gerekir? YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusu!

İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra büyük harfle mi başlamak gerekir? YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusu!

YKS 2022'nin ilk oturumu olan TYT bugün gerçekleşti ve sınavdan çıkan adaylar, sınav sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, 'İki noktadan sonra cümleye büyük harfle mi başlanır, iki nokta üst üste işaretinden sonra cümleye nasıl başlamak gerekir' sorularının cevabı arama motorlarında sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte YKS 2022 ile ilgili akıllarda kalanlar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 16:00
İki noktadan sonra büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra büyük harfle mi başlamak gerekir? YKS 2022 TYT'de iki nokta sorusu!

2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de bugün adaylara yöneltilen noktalama işaretleri sorusunda akılları karıştıran şıklardan biri, milyonlarca aday tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, iki nokta üst üste işaretinden sonra cümleye büyük harfle mi başlanır? İki noktadan sonra cümle nasıl başlar? İşte YKS TYT 2022 sorusuna dair merak edilenler...

İKİ NOKTA NEDİR?

İki nokta, bir noktalama işaretidir ve iki nokta üst üste olarak bilinir. Metin içerisinde çoğunlukla alıntı yaparken, liste yaparken ve açıklama yaparken kullanılan bir işarettir.

Fatma Teyze nasıl yazılır, Fatma Teyze'nin doğru yazımı nedir? Devamını Oku BUNU DA OKU

İKİ NOKTADAN SONRA BÜYÜK HARFLE Mİ BAŞLANIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre, iki nokta eğer metin içerisinde kullanılmışsa işaretten sonra gelen cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar. İki noktadan sonra bu nedenle büyük harfle başlamak gerekir.

DİĞER
Keloğlan'ı şimdilerde tanımak imkansız! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı'nın son hali...
Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi 2023'ün ilk çeyreğinde hizmete girecek!
Kanarya’da 4 transfer birden yolda!
Flaş iddia! Balotelli Süper Lig deviyle anlaştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, NEREDE?
EL HAMRA SARAYI NEREDE?
Fatma Teyze nasıl yazılır, Fatma Teyze'nin doğru yazımı nedir?
👨‍👩‍👧‍👧BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2022
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! Ukrayna'dan Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı için ilginç yorum! 15:30
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları 14:58
Fırtına Halil için yeniden devrede! Takas teklifi... Fırtına Halil için yeniden devrede! Takas teklifi... 14:42
Simge Aköz imzayı attı! Simge Aköz imzayı attı! 14:03
🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? 🏐Türkiye - Hırvatistan maçı CANLI İZLE | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman? 13:48
Cesc Fabregas Monaco'dan ayrıldı! Cesc Fabregas Monaco'dan ayrıldı! 13:47
Daha Eski
Flaş iddia! Balotelli Süper Lig deviyle anlaştı Flaş iddia! Balotelli Süper Lig deviyle anlaştı 13:02
F.Bahçe'den taraftara 'kombine' teşekkürü! F.Bahçe'den taraftara 'kombine' teşekkürü! 12:17
Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması! "Bence bu maç..." Lucescu'dan F.Bahçe açıklaması! "Bence bu maç..." 12:02
Dursun Özbek'ten 3 yıldıza transfer mesaj! Dursun Özbek'ten 3 yıldıza transfer mesaj! 11:29
Reddettiği kontratı duyurdular! "G.Saray ve..." Reddettiği kontratı duyurdular! "G.Saray ve..." 11:29
Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! O transferler sonrası... Beşiktaş'ta yıldız isimle yollar ayrılıyor! O transferler sonrası... 10:43