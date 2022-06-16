KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR? | İnternet editörleri basın kartı alabilecek mi? Basın kartı almanın şartları ve avantajları nedir?

İnternet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri de içeren yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından; basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Binlerce medya çalışanı ve basın mensubu, sarı basın kartı almanın şartlarını ve avatajlarını sorgulamaya başladı. İnternet haberciliği yapan gazetecilere de tanımlanacak basın kartı hakkına dair merak edilenker ve basın kartı sahini olmak isteyenler için gerekli şartlar haberimizde...

SARI BASIN KARTI NEDİR?

Sarı Basın Kartı veya Basın Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belirlenen şartları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren gazetecilere Basın Kartları Komisyonu tarafından verilen bir karttır.

Sahiplerinin gazeteci olduğunu belgeleyen bu kart, kimlik belgesi olarak da kullanılabilir.

Bütün şartları yerine getiren gazeteciler için yılda üç seferden az olmamak kaydıyla bir komisyon toplanır. Bu komisyonun adı Sarı Basın Kartı Komisyonu'dur. Gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazeteci olup olmadıklarına bakılır. Ardından oylama ile bu kart hak edenlere verilir. Türkiye'de her üç ayda en az yüz kişi bu kartı alır.

Bunun dışında yaklaşık 60 kişi de Sürekli Basın Kartı'na kavuşur. Ülkeler, kendi toplumlarının yapılarına göre bu kartı gazetecilere verirler. Her ülkenin farklı bir uygulaması vardır. Bazı ülkelerde sarı olmayan basın kartlarını dernekler ve federasyonlar verir.

3 farklı basın kartı türü bulunur. Bunlar; sarı, sürekli basın kartı ve basın şeref kartıdır.

BASIN KARTI NASIL BELİRLENECEK, KAÇ ÇEŞİT BASIN KARTI VAR?

Göreve bağlı basın kartı: Medya kuruluşuna bağlı bir şekilde çalışan T.C. vatandaşı medya çalışanlarına ve aynı zamanda enformasyon görevlileri için verilecek olan basın kartı.

Süreli basın kartı: Görev yaptığı yer Türkiye sınırları içinde olan yabancı medya çalışanlarına verilen basın kartı,

Geçici basın kartı: Görev yaptığı yer Türkiye sınırları içinde olan ve geçici olarak haber yapma amaçlı Türkiye'ye gelen yabancı medya çalışanlarına verilen basın kartı,

Serbest basın kartı: Geçici olarak çalışmayan ya da yurt dışında serbest olarak gazetecilik yapan medya çalışanlarına verilen basın kartı,

Sürekli basın kartı: En az 18 yıl basın alanında meslek hizmeti olan medya çalışanları ile enformasyon görevinde olan medya mensuplarına ömür boyu geçerli olacak şekilde verilen basın katı. .

İNTERNET HABER EDİTÖRLERİ BASIN KARTI ALABİLECEK Mİ?

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle internet haber sitelerinin önemi artmış oluyor. İnternet sitesi editörleri uzun zamandır kendilerine de basın kartı verilmesini istiyordu. Yapılan çalışmalar neticesinde internet editörleri de basın kartı sahibi olabilecek.

Komisyonda kabul edilen teklife göre, yasal zemine kavuşturulmaları amacıyla internet haber siteleri ile basın kartına ilişkin hususlar Basın Kanunu'nun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelinin basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirilecek.

KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?

Türkiye'de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensupları

Yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahipleri ve çalışanları

Yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensupları

Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli

Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticileri

Süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanları

Medya kuruluşları adına hareket eden ve görev alanı Türkiye'yi kapsayan yabancı medya mensupları

Görev alanı Türkiye'yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye'ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensupları

BASIN KARTININ AVANTAJLARI