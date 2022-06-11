En yakın kandil ne zaman? 2022 Kandil günleri ne zamana denk geliyor? 2022 Mevlid kandili ne zaman?

Ramazan Bayramı'nın geride kalması ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, 2022 kandil günleri Müslümanlar tarafından araştırılmaya başladı ve en yakın kandilin ne zaman idrak edileceği gündemde yerini aldı. Peki, 2022 kandil günleri ne zaman, en yakın kandil hangi gün? İşte 2022 dini günler ve kandil takvimi...

2022 EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

2022 yılının ilk yarısının geride kalmasıyla birlikte, Regaib, Miraç ve Berat kandilleri de idrak edildi ve geride kaldı. Bu nedenle, en yakın kandilin ne zaman kutlanacağı araştırılmaya başladı. En yakın kandil, 7 Ekim Cuma 2022'de idrak edilecek ve Mevlid Kandili'nde dualar semaya yükselecek.

2022 KANDİL GÜNLERİ

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ

2022 KURBAN BAYRAMI