AÖF FİNAL SONUÇLARI | 2022 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları açıklandı! İşte not görüntüleme ekranı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı ve sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyordu, beklenen tarih geldi. AÖF sınav sonuçları açıklandı. İşte AÖF SONUÇ EKRANI...
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2021-2022 eğitim öğretim yılı AÖF final sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. AÖF final sınavı sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
Bu durumda, AÖF sınav sonuçlarının en geç 5 Haziran'da açıklanması öngörülüyor.
AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
AÖF 2022 YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavları 13 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
AÖF DERS GEÇME NOTLARI
- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ (4 YILLIK BÖLÜMLER)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bulunan dört yıllık lisans eğitimleri:
- Sosyoloji
- Tarih
- Görsel İletişim Tasarımı
- Felsefe
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- Sağlık Yönetimi
- Türk Dili ve Edebiyatı
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- Sosyal Hizmet
AÖF FİNAL SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYIN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ (2 YILLIK BÖLÜMLER)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde iki yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için var olan bölümler:
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Adalet
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Özel Güvenlik ve Koruma
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)