Haberler Haberler TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?

TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?

TSK subay, astsubay ve uzman çavuş tayin yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerlerinin ne zaman belli olacağı TSK mensupları ile yakınları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Tayin başvurusu yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kara Kuvvetleri uzman çavuş, subay, astsubay, rütbelerindeki personeller; TSK atamalarının sonucunu heyecanla bekliyor. İşte Resmi Gazete'de yayımlanacak tayin sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 13:45 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:00
TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2022 TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri tayin yerleri ne zaman belli olacak?

TSK tayin yerlerinin ne zaman açıklanacağı ve tayin yerlerinin belli olacağı tarih araştırılmaya başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını yakından ilgilendiren atamalara dair tarihler ve detaylar gündemde yerini aldı. Peki, TSK atamaları ne zaman yapılacak? TSK tayin sonuçları nereden öğrenilir, nasıl bakılır? İşte detaylar...

TSK TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TSK tayinleri her yıl Mayıs ayının sonunda belirleniyor ve Haziran ayında yayımlanıyor. Bu yıl tayin yerlerinin açıklanmasını bekleyen milyonlarca TSK mensubu ise yapılacak açıklamayı bekliyor. TSK tayin yerleriyle ilgili açıklamanın önümüzdeki haftalarda yapılması öngörülüyor. Geçtiğimiz senelerde Haziran ayında açıklanan tayin yerlerinin bu yıl 11 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

JANDARMA TAYİN VE ATAMALARI BELLİ OLDU

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun onayı ile Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından, 27 bin 283 personeli kapsayan genel atamaların sonucu belli oldu.

2022 yılı genel atamaları kapsamında; 1'inci, 2'inci, 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hizmet bölgelerinde görevli subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan hizmet süresini tamamlayan ve sıralı hizmet bölgelerine atama tebligatı alan personelin yeni görev yerleri belirlendi.

Atamalar, görevli olduğu 1'inci, 2'inci, 3'üncü sıralı hizmet bölgelerinde (batıda) ve 4'üncü ile 5'inci (doğuda) derece hizmet bölgelerinde, hizmet süresini tamamlayarak atama tercih hakkı kazanan personel ve temdit başvurusunda bulunan personel ile öncelikli sıralı hizmet bölgesine atanma isteğinde bulunan personelin tercihleri göz önüne alınarak gerçekleştirildi.

Atama takvimine uygun olarak yürütülen genel atamalar, batıdan-batıya, batıdan-doğuya ve doğudan-batıya şeklinde 5 bölge kriteri esas alınarak belirlendi.

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