28. dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

28. dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman belli olacak 2022? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2022 yılı POMEM sözlü mülakatları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmişti. Polis Akademisi tarafından bu yıl 6400 erkek ve 1600 kadın olmak üzere toplam 8000 lisans öğrencisi alınacak. Aynı zamanda 1600 erkek ve 400 kadın olmak üzere 2000 ön lisans öğrencisi kabul edilecek. Toplamda 10.000 öğrenci alımı yapılırken adaylar geçtiğimiz ay sözlü mülakat sınavına girmişti. Peki, POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı 2022? 28 dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 dönem POMEM mülakat ve sözlü sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizde...



POMEM'lere 10000 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı Yeni yılda yaptığı duyuru ile birlikte 2022 yılında POMEM'lere 10000 öğrenci alınacağını bildirmişti. Alınacak öğrencilerin 8 bine lisans öğrencisi ve 2 bini ön lisans öğrencisi olarak belirlendi. Ayrıca toplam 2000 kadın 8000 erkek öğrenci alınmış olacak. POMEM için başvuru yapanları geçtiğimiz yok sözlü mülakat sınavına girmişti. Adaylar büyük bir heyecanla sözlü mülakat sınav sonuçlarını bekliyor.



2022 28 dönem POMEM sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

28. dönem POMEM mülakatları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2 Mart 2 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. On binlerce adayın başvuru yaptığı sözlü mülakat sınavının sonuçları hala büyük bir heyecanla bekleniyor. Henüz 28. dönem POMEM mülakat sonuçları ile ilgili bir duyuru yayınlanmadı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuru yapılması halinde haberimizde sizlerle paylaşacağız...



28 dönem POMEM mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Polis Akademisi Başkanlığı 28 dönem POMEM mülakat sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Sonuçlar Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. Adaylar aynı zamanda e-devlet üzerinden de sorgu işlemlerini yapabiliyor.