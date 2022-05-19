Haberler Haberler 19 Mayıs Perşembe günü kargolar çalışıyor mu? Hangi kargo firmaları çalışıyor? Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar çalışacak mı?

19 Mayıs Perşembe günü kargolar çalışıyor mu? Hangi kargo firmaları çalışıyor? Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar çalışacak mı?

Kargo çalışma saatleri, resmi tatillerle birlikte sık sık gündeme geliyor. Kargo firmalarında işlemleri olan ve kargo bekleyenler, '19 Mayıs kargolar çalışıyor mu, açık mı-kapalı mı?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bugün kargolar çalışacak mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2022 Perşembe 12:53
19 Mayıs Perşembe günü kargolar çalışıyor mu? Hangi kargo firmaları çalışıyor? Gençlik ve Spor Bayramı'nda kargolar çalışacak mı?

Çarşamba günü kargoların çalışma saatleri öne çıkıyor. PTT, Yurtiçi, Aras, Sürat Kargo gibi diğer kargo firmaları da genellikle resmi tatillerde kapalı oluyor. Binlerce kişi ise '19 Mayıs Perşembe günü kargolar açık mı?' araştırıyor. İşte, kargo çalışma saatleri hakkında...

19 MAYIS KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo firmaları, resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor. Bu nedenle, resmi tatiller arasında olan 19 Mayıs Perşembe günü de kargolar kapalı olacak. Kargo gönderim ve alım işlemleri gün boyunca yapılamayacak. 20 Mayıs Cuma günü ise normal saatlerde çalışmalar devam edecek.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT: 08:30-12:30 | 12:30 17:30

Cumartesi: 08:30 - 13:30

YURTİÇİ KARGO: 09:00-18:00

Cumartesi: 09:00-16:00

MNG KARGO: 08:30-18:00

Cumartesi: 08:30 - 14:00

ARAS KARGO: 08:30-18:00

Cumartesi: 08:30 - 13:00

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