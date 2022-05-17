Bugün İstanbul'da hangi yollar kapalı? 17 Mayıs'ta İstanbul'da saat kaça kadar kapalı olacak, neden kapanacak? Valilik açıkladı!

17 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapalı yolların listesi ve alternatif yol güzergahları vatandaşların gündeminde yerini aldı. "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" nedeniyle değişen yol güzergahlarında son durum araştırılmaya başladı. İstanbul Valiliği, konuya dair detayları paylaştı ve 17 Mayıs 2022 Salı günü saat 11.00'de kapanacak yolların hangileri olduğunu açıkladı. İşte İstanbul yol durum bilgisi ve trafiğe açık/kapalı yollar...

17 MAYIS İSTANBUL'DA KAPALI OLAN YOLLAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 itibarıyla Söğütlüçeşme, Rıhtım Caddesi, General Asım Gündüz Caddesi olmak üzere cadde ve sokaklarda araç trafiği kapalı olacak.

Öğrenci grubunun yürüyüşü esnasında kapalı olan sokaklar:

Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı İle İskele Polis Merkezi Girişi Arasında Kalan Kısım)

Rıhtım Sokak

Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak Kesişimi İle Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu

General Asım Gündüz Caddesi (Sakız Gülü Sokak Kesişimi İle Kuşdili Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

17 MAYIS ALTERNATİF YOL GÜZERGAHLARI