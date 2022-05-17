Haberler Haberler 19 Mayıs Perşembe üniversiteler ve okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okul var mı?

19 Mayıs Perşembe üniversiteler ve okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okul var mı?

19 Mayıs Perşembe günü üniversitelerin ve okulların tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Peki, ülke genelinde resmi tatil ilan edilen 19 Mayıs'ta üniversitelerde dersler devam edecek mi, okullar tatil olacak mı? İşte 19 Mayıs Perşembe gününe dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 09:30
19 Mayıs Perşembe üniversiteler ve okullar tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okul var mı?

'19 Mayıs Perşembe günü okullar var mı, yok mu? Üniversiteler tatil mi?' sorusu gündemde yerini aldı. 19 Mayıs'ta eğitimin devam edip etmeyeceğini araştıran vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okullara dair detayları sorgulamayı sürdürürken; 19 Mayıs tatiline dair merak edilenler haberimizde...

19 MAYIS PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR, LİSE VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Perşembe günü kutlanacak.

19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul edildiğinden; okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, üniversitelerde resmi tatil oluyor.

2022 RESMİ TATİLLER

  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
  • Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
  • Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
  • Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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