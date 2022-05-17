19 Mayıs Perşembe günü bankalar, eczaneler ve kargolar açık mı? 19 Mayıs'ta kargolar ve bankalar çalışıyor mu? 19 Mayıs 2022 resmi tatil mi?

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bankalar açık mı, karfolar çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?' soruları gündemde yerini aldı. Kargo bekleyen ya da kargo vermek isteyen, bankada işi olan ya da eczanelerden gereksinimlerini almak isteyen vatandaşlar, 19 Mayıs resmi tatil olduğu için konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İşte 19 Mayıs Perşembe günü banka, eczane ve kargolara dair merak edilenler...

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? PERŞEMBE GÜNÜ BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 18 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlayabilecek fakat 19 Mayıs'ta resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri kapalı olacak, yani hizmet vermeyecek.

Bu nedenle, 20 Mayıs Cuma günü itibarıyla banka şubelerinden işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI? PERŞEMBE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs 2022 Perşembe günü ülke genelinde kargo şirketleri de kapalıolacak ve bu nedenle kargo dağıtımı ya da teslimi yapılmayacak.

20 Mayıs 2022 Cuma günü ise kargo şirketleri hizmet vermeye devam edecek.

19 MAYIS'TA PTT KARGO AÇIK MI, KAPALI MI? PERŞEMBE GÜNÜ PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalı olacağından, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmet vermeyecek. 20 Mayıs 2022 Cuma günü hizmet vermeye devam edecek.

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI? PERŞEMBE GÜNÜ ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Eczaneler, Pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi eczane sistemiyle hizmet vermektedir. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Perşembe günü sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.

19 MAYIS'TA AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU? PERŞEMBE GÜNÜ HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs'ta hastaneler ve aile hekimleri yalnızca acil bölümleri ile hizmet veriyorlar; bu nedenle hastaneler ve aile hekimlerinde sadece aciller açık olacak.