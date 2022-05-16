Bekçilik ön sağlık kontrolü, yazılı ve sözlü sınavları ne zaman yapılacak? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2022 BEKÇİ ALIMLARI

Belçilik başvuru sonuçları ve sınav tarihleri gündemde yerini aldı. Başvurusunu tamamlayan ve başvuru ücretini ödeyen binlerce aday, 2022 bekçi alımlarına dair sürecin nasıl işlediğini araştırmaya koyuldu. İşte 2022 bekçi alımlarına dair merak edilenler...

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ VE YAZILI/SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyrulacak.



Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir.

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır. Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda bekçilik ön sağlık kontrolü ve sınavlarına dair detaylar haberimizde yer alacak.

BEKÇİLİK ÖN SAĞLIK KONTROLÜ NEDİR, NASIL YAPILIR?

1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur veya Olamaz" şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olamaz" kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı "Olur" kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

2022 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BEKÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI, KPSS PUANI GEREKİYOR MU?

Bekçilik alımında KPSS şartı aranmıyor.

BEKÇİ ALIMI AŞAMALARI NEDİR?

Bekçi olabilmek için temel başvuru şartlarını taşıyan adayların sonrasında geçeceği aşamalar şöyle:

Ön Sağlık Kontrolü

Yazılı Sınav

Fiziki Yeterlilik Sınavı

Sözlü Sınav

2022 BEKÇİ MAAŞLARI

2022 yılı itibarıyla bekçi maaşları:

İlkokul mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 292 TL

Lise mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 516 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı 👉 6 bin 811 TL

HANGİ ŞEHİRDE KAÇ BEKÇİ ALIMI YAPILACAK? | İL İL 2022 BEKÇİ ALIMI KONTENJANLARI