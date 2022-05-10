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ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE FARKINDALIK SÖZLERİ | Engelliler haftası ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir?

10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla resmileşmiştir ve kutlanmaya devam edilmektedir. Peki, Engelliler haftasının anlamı ve önemi nedir? Engelliler Haftası'nda farkındalık yaratacak sözler ve şiirler, Whatsapp, Facebook ve Twitter için Engelliler Haftası'na özel farkındalık mesajları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 13:40 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 14:00
ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE FARKINDALIK SÖZLERİ | Engelliler haftası ne zaman, nasıl ortaya çıktı? Anlam ve önemi nedir?

Engelliler Haftası'na özel mesajlar ve farkındalık yaratan sözler gündemde yerini aldı. Her yıl 10-16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası'nın tarihçesi ve nasıl ortaya çıktığı araştırılmaya başladı. Peki, Engelliler Haftası'nın anlamı ve önemi nedir? İşte en anlamlı, fark yaratan Engelliler Günü mesajları...

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl, Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde başlayan Engelliler Haftası, farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Engelliler Haftası süresince engellilerin sorunları ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulmaktadır. Radyo ve televizyonlarda bu konular hakkında programlar yayınlanmakla birlikte; okullarda aynı şekilde bu konuya dikkat çekilmektedir.

  • 10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
  • 11 Mayıs Görmeyenler günü
  • 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
  • 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
  • 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
  • 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
  • 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI, SÖZLERİ | WHATSAPP, FACEBOOK VE TWİTTER İÇİN ANLAMLI PAYLAŞIMLAR

  • Engeller kalpte başlar... Bizim hiçbir engelimiz yok!
  • Hiçbir engel, başarmaya engel değildir.
  • Engelsiz hikayeler, engellenemez istikrarlarla yazılır.

  • Sen, ben yok. Engelin yok. Biz varız, sevgi var. İyi ki varsın...
  • Engelliler yalnızca bir gün değil, her gün anlaşılmalı. Duyguları paylaşmak en güzel mucize...
  • Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

  • Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.
  • Engel değil gülmeye hiçbir engel, sen iste yeter. Hiçbir engel duramaz önünde, başarmak dünyaya bedel!
  • Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.
  • Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
  • Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

  • Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.
  • Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.
  • Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.
  • Asıl engel cehalettir.

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