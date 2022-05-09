BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2022 | BİLSEM nedir? BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BİLSEM 2022 sınavının açıklanacağı tarih vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanan BİLSEM sınavının ne zaman açıklanacağına ve BİLSEM kayıt tarihlerine dair merak edilenler haber detaylarında...

BİLSEM SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından seçim yapıldıktan sonra sınava hak kazanan öğrenciler, 19 Şubat - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında, yetenek alanlarına göre yeni bir değerlendirmeye tabi tutuldu.

Değerlendirmelerin ardından, BİLSEM sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak.

Bireysel mülakata girmeye hak kazanan öğrencilerin 13 Mayıs tarihinde belli olmasının ardından, 13 Haziran ile 12 Ağustos tarihleri aralığında bireysel değerlendirmelere tabi tutulacak ve son aşamayı da geçtikten sonra, kabul süreci tamamlanmış olacak.

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 Ağustos'ta belli olacak ve kazananlar ilan edilecek.

BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, kısa adı ile BİLSEM; örgün eğitim kurumlarında eğitimi devam eden, zihinsel yetenek, görsel sanatlar ya da müzik yetenek alanlarında yetenekli kabul edilen öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek için eğitim veren merkezin adıdır. Yetenekli öğrencilerin kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarına destek olmak için açılan özel eğitim kurumları, BİLSEM olarak adlandırılmaktadır.

BİLSEM; özel yetenekli öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak ve yeteneklerini geliştirmek, potansiyellerini ileri düzeye taşımak için özel eğitimlerin verildiği kurumdur ve 81 ilde hizmet veren bu kurum, yetenekli öğrencilerin kendilerine ve topluma katkıda bulunmasını amaçlamaktadır.



2021-2022 BİLSEM TAKVİMİ

10-21 Ocak 2022: Gözlem formlarının doldurulması

02 Şubat 2022: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

19 Şubat 2022 - 08 Mayıs 2022: Öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeyealınması

13 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

16-23 Mayıs 2022: İtiraz başvurularının alınması

24-30 Mayıs 2022: İtirazların değerlendirilmesi

16-30 Mayıs 2022: Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması

03 Haziran 2022: Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirmelerin yapılması

19 Ağustos 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

22-26 Ağustos 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022: Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

BİLSEM KAYITLARI NASIL YAPILIR?

BİLSEM sınavlarını ve eleme aşamalarını geçen öğrenciler, açıklanan tarihlerde bağlı oldukları ildeki Bilim ve Sanat Merkezi'ne doğrudan başvuru yaparak kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

BİLSEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRMESİNE DAİR DETAYLAR

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamalarında öncelikle uygulamanın yapıldığı bölgedeki RAM'larda görev yapan uygulayıcılar görevlendirilecek, uygulayıcı ihtiyacının karşılanamaması halinde, farklı RAM'larda görev yapan uygulayıcılar da görevlendirilebilecek.

Genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme uygulamaları cumartesi/pazar günleri ve her gün için 5 (beş) oturum şeklinde yapılacaktır.

Resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamaları sınıf öğretmenleri tarafından yürütülecektir. f)Ön değerlendirme uygulamalarında Bakanlıkça belirlenen ölçme araçları kullanılacaktır. Uygulamalara ilişkin usul ve esaslar ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ön değerlendirme uygulamasına girecek öğrencilerin "Uygulama Giriş Belgeleri" 02 Şubat 2022 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi /İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Sınav İşlemleri Modülü'nde yayımlanacak olup fotoğraflı giriş belgeleri okul müdürlükleri tarafından onaylanarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir.