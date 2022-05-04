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MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022

3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek FED faiz toplantısının ardından çıkacak karar araştırılmaya başladı. 'FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?, FED faiz kararı ne olacak?' soruları gündemde yerini aldı. Peki, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından açıklanacak Mayıs ayı FED faiz kararı ne olacak? 2022 yılında 3 kez faiz artırımına gidileceğini açıklayan FED'in yeni kararından ne çıkacak? Küresel piyasaların ortak gündemi olan ABD Merkez Bankası toplantısına dair son dakika açıklamaları ne zaman yapılacak? İşte Mayıs 2022 FED toplantısına dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 09:30
MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı Mayıs 2022

Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya başladı. Binlerce vatandaş tarafından merak edilen Fed toplantısı tarihi ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklama araştırılmaya devam ederken; 2022 FED toplantısına dair detaylar haberimizde...

FED TOPLANTISI NE ZAMAN? MAYIS AYI FED TOPLANTI TARİHİ

Yılın üçüncü FED toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşmeye başladı. Yılın ilk toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenirken; ikinci toplantı ise 15-16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşmişti.

FED TOPLANTISI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, MAYIS AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Altın, dolar, petrol fiyatları gibi birçok piyasayı etkileyen FED faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Bugün itibarıyla başlayan görüşmelerden çıkan kararın yarın açıklanması beklenirken; piyasalardaki son durum ve Mayıs ayı FED faiz kararı haberimizde yer alacak.

MART AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU? | 2022 MART AYI FED FAİZ KARARI VE TOPLANTI DETAYLARI

ABD Merkez Bankası (Fed), 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 8 oyla alındığı, St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Fed, mart ayı toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı aldı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Covid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çeken Fed, ekonomiye destek sağlamak amacıyla varlık alımına başlamıştı.

Fed'in bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.

ABD'de enflasyon şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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