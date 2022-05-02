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Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ve Türkçe Ramazan Bayramı mesajı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanan videolu paylaşımda Salavat-ı Şerif ile İslam aleminin Ramazan Bayramı kutlandı. Videoda ayrıca Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadelerine yer verildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:50
Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ve Türkçe Ramazan Bayramı mesajı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir videoda, Salavat-ı Şerif ile İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetler korosu Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Koro ayrıca, Türkçe mesaj göndererek 'Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun' dedi.

"ORTAK EYLEMLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz."

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