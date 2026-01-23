Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi ısrarı!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Ancak Başkan Sadettin Saran ve Tedesco'yla bir görüşme yapan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu toplantıdan sonra Vedat'ı yeniden gündemlerine aldı.
BONUS MADDELERİ EKLENECEK
İkili, birkaç gün içinde İspanya'ya gidecek ve Kosovalı oyuncu için Mallorca'yla görüşecek. Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifine bonus maddeleri de ekleyeceği öğrenildi. Daha önce ülkemizde yıllarca forma giyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gibi gören Vedat da geri dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu da masada koz olarak kullanacak. Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.
