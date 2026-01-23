CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi ısrarı!

Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi ısrarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de golcü transferi için arayışlar sürerken gündemdeki oyunculardan birisi de Vedat Muriqi oldu. Kanarya'nın son olarak eski futbolcusu için yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi ısrarı!

Santrafor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'de karar kaldı. Eski oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Mallorca ile görüşen ve 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro talep etmesinin ardından geri adım atmıştı.

Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi ısrarı!

Ancak Başkan Sadettin Saran ve Tedesco'yla bir görüşme yapan Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu toplantıdan sonra Vedat'ı yeniden gündemlerine aldı.

Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi ısrarı!

BONUS MADDELERİ EKLENECEK

İkili, birkaç gün içinde İspanya'ya gidecek ve Kosovalı oyuncu için Mallorca'yla görüşecek. Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk teklifine bonus maddeleri de ekleyeceği öğrenildi. Daha önce ülkemizde yıllarca forma giyen ve Türkiye'yi kendi vatanı gibi gören Vedat da geri dönmek istiyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu da masada koz olarak kullanacak. Ertan Torunoğulları ile Devin Özek, bu transferi kısa süre içinde bitirmeyi planlıyor.

Anasayfa
Fotomaç
