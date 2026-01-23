Fenerbahçe'den transferde Vedat Muriqi ısrarı!

Santrafor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Vedat Muriqi'de karar kaldı. Eski oyuncusu için geçtiğimiz günlerde Mallorca ile görüşen ve 12 milyon euro teklif eden sarı-lacivertliler, İspanyol ekibinin 16 milyon euro talep etmesinin ardından geri adım atmıştı.