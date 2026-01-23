CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Ara transfer dönemi sessizliğini Noa Lang ile bozan Galatasaray, hız kesmeden orta saha transferi için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Onyedika transferi için anlaşma sağlarken o iki isimden birinde mutlu sona ulaşamaması durumunda Nijeryalı yıldızı renklerine bağlayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 06:50
Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Ara transfer döneminde orta sahadaki savunma gücünü artırmak isteyen Galatasaray, rotayı Avrupa'ya çevirdi.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Sarı-kırmızılı ekibin, son bir hafta içinde Milan forması giyen Youssouf Fofana için tekrar nabız yokladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Orta saha için başlıca adaylardan bir tanesi ise Villarreal'de forma giyen Pape Gueye. Ancak her iki oyuncu için de 30 milyon euro'nun üzerinde taleplerle karşılaşan yönetim, alternatif isimlere yöneldi.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Bu doğrultuda Galatasaray, Club Brugge'de oynayan Raphael Onyedika'nın şartlarını sordu.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Sabah'ta yer alan habere göre Belçika temsilcisi, Nijeryalı ön liberonun bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirledi.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Teknik direktör Okan Buruk'un vereceği son karar beklenirken, transfer sürecine oyuncunun Nijerya milli takımından arkadaşı Victor Osimhen'in de dahil olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Osimhen, milli takımdan arkadaşı olan Onyedika hakkında sarı-kırmızılılara referans olurken, oyuncuyla birebir görüşerek Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştı.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Cimbom, Fofana ve Gueye transferlerinden bu hafta içinde olumlu yanıt alamadığı takdirde, Club Brugge ile masaya oturup Onyedika transferini sonuçlandırmayı planlıyor.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Club Brugge, Onyedika'yı 2022 yazında Danimarka ekibi Midtjylland'dan 9,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.

Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...

Bu sezon ClubBrugge formasıyla 24 maçta görev alan 2001 doğumlu oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

