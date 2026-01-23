Galatasaray'da Onyedika transferi tamam! O iki isim olmazsa...
Ara transfer dönemi sessizliğini Noa Lang ile bozan Galatasaray, hız kesmeden orta saha transferi için kollarını sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Onyedika transferi için anlaşma sağlarken o iki isimden birinde mutlu sona ulaşamaması durumunda Nijeryalı yıldızı renklerine bağlayacak.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2026 Cuma 06:50
Ara transfer döneminde orta sahadaki savunma gücünü artırmak isteyen Galatasaray, rotayı Avrupa'ya çevirdi.
Sarı-kırmızılı ekibin, son bir hafta içinde Milan forması giyen Youssouf Fofana için tekrar nabız yokladığı öğrenildi.
Orta saha için başlıca adaylardan bir tanesi ise Villarreal'de forma giyen Pape Gueye. Ancak her iki oyuncu için de 30 milyon euro'nun üzerinde taleplerle karşılaşan yönetim, alternatif isimlere yöneldi.
Bu doğrultuda Galatasaray, Club Brugge'de oynayan Raphael Onyedika'nın şartlarını sordu.
Sabah'ta yer alan habere göre Belçika temsilcisi, Nijeryalı ön liberonun bonservis bedelini 12 milyon euro olarak belirledi.
Teknik direktör Okan Buruk'un vereceği son karar beklenirken, transfer sürecine oyuncunun Nijerya milli takımından arkadaşı Victor Osimhen'in de dahil olduğu öğrenildi.
Osimhen, milli takımdan arkadaşı olan Onyedika hakkında sarı-kırmızılılara referans olurken, oyuncuyla birebir görüşerek Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalıştı.
Cimbom, Fofana ve Gueye transferlerinden bu hafta içinde olumlu yanıt alamadığı takdirde, Club Brugge ile masaya oturup Onyedika transferini sonuçlandırmayı planlıyor.
Club Brugge, Onyedika'yı 2022 yazında Danimarka ekibi Midtjylland'dan 9,5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro seviyesinde gösteriliyor.
Bu sezon ClubBrugge formasıyla 24 maçta görev alan 2001 doğumlu oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.