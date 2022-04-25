Haberler Haberler BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Bekçi alımı başladı mı? 2022 bekçilik maaşı ne kadar? Bekçiler kaç saat çalışıyor? İşte Bekçi alımına dair bilmeniz gerekenler

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Bekçi alımı başladı mı? 2022 bekçilik maaşı ne kadar? Bekçiler kaç saat çalışıyor? İşte Bekçi alımına dair bilmeniz gerekenler

2022 Bekçi alımı başladı mı? Bekçi maaşları ne kadar? Bekçilik başvuru tarihleri neler? Bekçi olmak için ne şartlar gerekiyor? Arama motoru Google'da, bekçi alımlarına dair bu sorular soruluyor. İşte 2022 bekçi alımlarına dair bilmeniz gerekenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 09:34 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 10:06
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Bekçi alımı başladı mı? 2022 bekçilik maaşı ne kadar? Bekçiler kaç saat çalışıyor? İşte Bekçi alımına dair bilmeniz gerekenler

BEKÇİ ALIMI - EGM bünyesine 3 bin bekçi alımı yapılacak. EGM bünyesinde yapılacak bekçilik başvurusuna dair ise henüz herhangi bir ilan veya başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Ön başvuru işlemleri Akademinin sayfasından gerçekleştirilecek. Başvuru duyurusu için gözler EGM ve Polis Akademisinde!

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?
Yeni bekçi maaşları henüz duyurulmadı. Geçtiğimiz yılın bekçilik maaşları ise;
İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL idi.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NE KADAR?
Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır.
İstanbul: 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır. İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

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