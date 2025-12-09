TOKİ duyurdu: 24 ay vade ile 47 ilde arsa satışı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ülke genelinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara yönelik büyük bir kampanya başlattı. Tam 47 farklı ilde konumlanan toplam 340 adet arsa, cazip ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Arsa satın almak isteyen yatırımcılar, tercih ettikleri arsalar için belirlenen satış bedelinin yüzde 25'ini peşinat olarak ödeyebilecekler. Kalan borç bakiyesi için ise 24 aya varan vade ve taksit imkanından faydalanma şansı tanınıyor. Ayrıca, arsa bedelinin tamamını peşin ödemeyi tercih eden alıcılara ise yüzde 20 oranında büyük bir indirim fırsatı sağlanacak. Açık artırma, Ankara ve İstanbul'da belirlenen salonlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Ancak bu illerde bulunamayacak veya salonlara gitmek istemeyen katılımcılar, belirlenen saatlerde çevrim içi (online) platformlar üzerinden de tekliflerini verebilecekler. İşte TOKİ'nin 47 ildeki arsa satış fırsatının detayları...

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞI BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayade ile satılacak.

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara'da düzenlenecek. Arsa satın almak isteyen yatırımcılar, çevrim içi teklif de verebilecek.

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞI KATILIM BEDELİ NE KADAR?

◾Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,

Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.

Ödeme planı örneği

Arsa değeri: 400.000 TL

Peşinat: 80.000 TL

Kalan tutar: 320.000 TL

Taksit tutarı: 13.333,33 TL

Peşin alım bedeli: 320.000 TL

Arsa değeri: 1.000.000 TL

Peşinat: 200.000 TL

Kalan tutar: 800.000 TL

Taksit tutarı: 33.333,33 TL

Peşin alım bedeli: 800.000 TL

TOKİ 24 AY VADELİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Afyonkarahisar

Antalya

Aydın

Balıkesir

Bingöl

Bitlis

Bursa

Çanakkale

Denizli

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Kütahya

Manisa

Mardin

Muğla

Niğde

Sakarya

Şanlıurfa

Tekirdağ

Yalova

Amasya

Ankara

Çorum

Düzce

Erzurum

Eskişehir

Kastamonu

Kırşehir

Malatya

Mersin

Muğla

Nevşehir

Ordu

Osmaniye

Samsun

Sivas

Tokat

Trabzon

Zonguldak