CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ duyurdu: 24 ay vade ile 47 ilde arsa satışı

TOKİ duyurdu: 24 ay vade ile 47 ilde arsa satışı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), arsa almak isteyen yatırımcıların beklediği müjdeyi duyurdu. 47 farklı ilde bulunan 340 adet arsa, 24 ay vade ile satışa sunulacak. 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak açık artırma ile satışa sunulacak arsaların muhammen bedelleri 20 bin TL ile 30 milyon TL arasında değişiyor. Arsa satın almak için başvuruda bulunmak isteyen yatırımcı ve vatandaşların merak ettiği 'TOKİ 47 ilde 24 ay vadeli arsa satışı'nın tüm detaylarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 00:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ duyurdu: 24 ay vade ile 47 ilde arsa satışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ülke genelinde gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara yönelik büyük bir kampanya başlattı. Tam 47 farklı ilde konumlanan toplam 340 adet arsa, cazip ödeme koşullarıyla yeni sahiplerini bekliyor. Arsa satın almak isteyen yatırımcılar, tercih ettikleri arsalar için belirlenen satış bedelinin yüzde 25'ini peşinat olarak ödeyebilecekler. Kalan borç bakiyesi için ise 24 aya varan vade ve taksit imkanından faydalanma şansı tanınıyor. Ayrıca, arsa bedelinin tamamını peşin ödemeyi tercih eden alıcılara ise yüzde 20 oranında büyük bir indirim fırsatı sağlanacak. Açık artırma, Ankara ve İstanbul'da belirlenen salonlarda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Ancak bu illerde bulunamayacak veya salonlara gitmek istemeyen katılımcılar, belirlenen saatlerde çevrim içi (online) platformlar üzerinden de tekliflerini verebilecekler. İşte TOKİ'nin 47 ildeki arsa satış fırsatının detayları...

TOKİ'den 47 ilde 24 ay vadeli arsa satışı

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞI BAŞVURU TARİHLERİ

TOKİ 47 ilde 340 arsayı satışa çıkarıyor. Arsalar 11-12 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayade ile satılacak.

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Arsa satışları

- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece / İstanbul

- İlbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle / Ankara'da düzenlenecek. Arsa satın almak isteyen yatırımcılar, çevrim içi teklif de verebilecek.

TOKİ arsa satışı detayları!

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞI KATILIM BEDELİ NE KADAR?

◾Muhammen Bedeli 400.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 400.001 TL ile 1.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 4.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 250.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 4.000.001 TL ile 8.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 8.000.001 TL ile 14.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 750.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 14.000.001 TL ile 32.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 1.500.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 32.000.001 TL ile 63.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 3.000.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 63.000.001 TL ile 129.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 6.000.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 129.000.001 TL ile 322.000.000 TL'ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000.000 TL,

◾Muhammen Bedeli 322.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 30.000.000 TL ödenmesi gerekiyor.

TOKİ 47 İLDE ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

  • Yüzde 25 peşin, 24 ay vade,

  • Peşin alımlarda yüzde 20 indirim.

TOKİ arsa satışı ödeme planı

Ödeme planı örneği

Arsa değeri: 400.000 TL

Peşinat: 80.000 TL

Kalan tutar: 320.000 TL

Taksit tutarı: 13.333,33 TL

Peşin alım bedeli: 320.000 TL

Arsa değeri: 1.000.000 TL

Peşinat: 200.000 TL

Kalan tutar: 800.000 TL

Taksit tutarı: 33.333,33 TL

Peşin alım bedeli: 800.000 TL

TOKİ 24 AY VADELİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

  • Afyonkarahisar

  • Antalya

  • Aydın

  • Balıkesir

  • Bingöl

  • Bitlis

  • Bursa

  • Çanakkale

  • Denizli

  • Edirne

  • İstanbul

  • İzmir

  • Kırklareli

  • Kocaeli

  • Kütahya

  • Manisa

  • Mardin

  • Muğla

  • Niğde

  • Sakarya

  • Şanlıurfa

  • Tekirdağ

  • Yalova

  • Amasya

  • Ankara

  • Çorum

  • Düzce

  • Erzurum

  • Eskişehir

  • Kastamonu

  • Kırşehir

  • Malatya

  • Mersin

  • Muğla

  • Nevşehir

  • Ordu

  • Osmaniye

  • Samsun

  • Sivas

  • Tokat

  • Trabzon

  • Zonguldak

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Fransa'da kayıp!
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız
DİĞER
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! Bomba transfer hamlesi...
Son dakika: Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Mehmet Akif Ersoy dahil 8 gözaltı
Galatasaray'da şok sakatlık!
F.Bahçe'de sol stoper hedefi: Tedesco onu istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız G.Saray Monaco'ya kaybetti! İşte UEFA ülke puanımız 01:21
İşte G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları İşte G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçları 01:17
G.Saray Fransa'da kayıp! G.Saray Fransa'da kayıp! 00:56
Galatasaray'da şok sakatlık! Galatasaray'da şok sakatlık! 00:26
Uğurcan kalesinde devleşti! Uğurcan kalesinde devleşti! 00:17
Kurbanov: Dualarımız Türk takımlarıyla Kurbanov: Dualarımız Türk takımlarıyla 00:08
Daha Eski
Inter'de Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter'de Hakan Çalhanoğlu şoku! 23:49
G.Saray 2 gol fırsatından faydalanamadı! G.Saray 2 gol fırsatından faydalanamadı! 23:28
Bayern evinde hata yapmadı! Bayern evinde hata yapmadı! 23:16
MLS'te sezonun MVP'si Messi! MLS'te sezonun MVP'si Messi! 23:07
Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu! Zehra Gemi Dünya Şampiyonu oldu! 23:02
Gomis'ten G.Saray'a destek paylaşımı Gomis'ten G.Saray'a destek paylaşımı 22:59