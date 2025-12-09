Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı: 10 Aralık 2025 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Aralık Çarşamba tarihli hava durumu raporunda, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklendiği kaydedildi. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtilirken bazı illerde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı verildi. Gce ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde ise buzlanma ve don olayı beklendiğine dikkat çekilen raporda, özellikle yola çıkacaklar için uyarı verildi. İşte 10 Aralık Çarşamba tarihli hava durumu raporu....

SAĞANAK VE FIRTINAYA DİKKAT

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile birlikte Yalova, Mersin, Karaman, Aksaray, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde, ayrıca Antalya'nın doğusu ve İstanbul'un Anadolu yakasında aralıklı yağışlar görülecek. Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacakken, Mersin'de gök gürültülü sağanak; Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Gümüşhane çevresinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde bu yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini 📆(10 - 16 Aralık 2025) Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/73ZoYvOsFF — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 9, 2025

10 ARALIK İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Yalova çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA 4°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu)

ÇANAKKALE 4°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu)

İSTANBUL 7°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu)

KIRKLARELİ 2°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

DENİZLİ 5°C, 14°C (Parçalı ve çok bulutlu)

İZMİR 7°C, 16°C (Parçalı ve çok bulutlu)

MANİSA 4°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu)

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 21°C (Parçalı ve çok bulutlu)

ANTALYA 12°C, 23°C (Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

HATAY 8°C, 16°C (Parçalı ve çok bulutlu)

ISPARTA 2°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu)

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Aksaray çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

ESKİŞEHİR 1°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

KAYSERİ 2°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

KONYA 6°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 2°C, 10°C (Parçalı ve çok bulutlu)

DÜZCE 4°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu)

SİNOP 11°C, 14°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı)

ZONGULDAK 7°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 8°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu)

RİZE 12°C, 15°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

SAMSUN 12°C, 15°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı)

TRABZON 13°C, 14°C (Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 4°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı)

KARS -2°C, 3°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı)

MALATYA 2°C, 11°C (Parçalı ve çok bulutlu)

VAN 1°C, 7°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 5°C, 13°C (Parçalı ve çok bulutlu)

DİYARBAKIR 5°C, 14°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı)

GAZİANTEP 5°C, 15°C (Parçalı ve çok bulutlu)

SİİRT 6°C, 12°C (Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı)