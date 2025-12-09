CANLI SKOR ANA SAYFA
ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

Şok aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 10-16 Aralık tarihlerinde en kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla raflarına dizen ŞOK markette yılbaşı hazırlıkları başladı. Çeşit çeşit atıştırmalıktan mutfak eşyasına, sunumluklardan ankastre setine, küçük ev aletlerinden orijinal kol saatlerine kadar ihtiyacınız olan her şey ŞOK markette sizi bekliyor. İşte ŞOK market 10-16 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 01:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

Lio Riviera Zeytinyağı 2 L: 425 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g: 99 TL
Mis Pastörize Süt 1 L: 39,90 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 1500 g: 54,90 TL
Mis Labne 200 g: 39,90 TL
Mis Rulo Kaymak 150 g: 69,90 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

Sinoz Yüz Temizleme Jeli 200 ml: 149 TL
Sinoz Aydınlatıcı Tonik 200 ml: 199 TL
We Mara Lipgloss Çeşitleri: 125 TL
Pure Korean Melting Hydrogel Maske: 129 TL
Sleepy Extra Bebek Bezi Maxi 100'lü/Junior 78'li/ XL 62'li: 279 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

Çiziviç 3'lü: 44,90 TL
McVitie's Saklıköy Fındık Kremalı: 44,90 TL
Krispi Acılı/ Peynirli/Baharatlı Çubuk Kraker: 13,90 TL
Rondo Muzlu Kremalı/ Kremalı Bisküvi 8'li: 64,90 TL
Biskrem 3'lü: 54,90 TL
Çizi Çıtır Peynir&Soğan/ Tulum Peynir&Köz Biber: 34,90 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

Emsan Kalpten Kalbe Kahve Fincan Takımı 6 Kişilik: 749 TL
Emsan Rendeli Saklama/ Karıştırma Kabı: 499 TL
Emsan 5 Parça Servis Seti: 299 TL
Emsan Alüminyum Döküm Pankek Tavası: 499 TL
Mehtap Kaçerola: 199 TL
Mehtap Krep Tava: 249 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

Paşabahçe Village Karaf: 149 TL
Paşabahçe Patisserie Ayaklı Servis Tabağı: 349 TL
Paşabahçe Diamond Şekerlik: 299 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Sunumluk: 229 TL
Paşabahçe Aurora Kase 3'lü: 399 TL

ŞOK aktüel ürünler kataloğu | 10-16 Aralık ŞOK indirimleri

Porland Desenli Porselen Pasta Tabağı 4'lü: 499 TL
Desenli Porselen Kase 4'lü: 399 TL
Çelik Pastacılık Ürünleri Tek Fiyat: 239 TL
Dekorlu Pasta Tabağı 4'lü: 299 TL
3'Lü Kupa Seti: 199 TL


