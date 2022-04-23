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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihçesi ve anlamı nedir? 23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının bu yıl 102. yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yurt genelinde coşkuyla kutlanmasıyla birlikte, birçok kişi '23 Nisan'da ne oldu, 23 Nisan'ın anlamı ve önemi nedir?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlamalar devam ederken; 23 Nisan'ın tarihçesine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 08:30 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihçesi ve anlamı nedir? 23 Nisan'da ne oldu, neden bayram ilan edildi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanmaya devam ederken; vatandaşlar bugünün önemini ve tarihçesini araştırmaya devam ediyor. İşte, 23 Nisan'ın ortaya çıkış hikayesi...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR? | 23 NİSAN TARİHÇESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile birlikte o günü Türk çocuklarına armağan etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edilerek; kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", 2. maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer almaktadır.

1979 yılında ilk defa 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başlamıştır ve artık bu bayram dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanan bir Çocuk Bayramı olarak geleneselleşmiştir. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayram her yıl 23 Nisan'da kutlanmaya devam etmektedir.

Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olarak tarihe geçerken; Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurt içinde ve yurtdışındaki temsilciliklerde, bütün kurumlarda ve okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil etmektedir.

Her yıl çeşitli yerlerde, okullarda ve birçok kurumda etkinlikerle kutlanan ve çocuklara özel organizasyonların düzenlendiği bu bayram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir mirası olarak kabul edilmektedir.

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