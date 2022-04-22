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Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 MEB Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri ve şartları...

Bursluluk Sınavı başvuruları devam ediyor. 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği Bursluluk Sınavı'nın başvuru tarihi, nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru şartları milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya devam ederken; 2022 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı hakkında merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2022 Cuma 13:00
Bursluluk sınavı başvuruları ne zaman bitecek? 2022 MEB Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru tarihleri ve şartları...

Bursluluk sınavı başvuruları devam ediyor ve milyonlarca öğrencinin gündeminde olan İOKBS başvurularının ne zaman biteceği araştırılıyor. 4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, Bursluluk Sınavı'na başvurmak isteyen adaylar için 'Bursluluk sınavı başvurusu ne zaman, bursluluk sınavına nasıl başvurulur?' sorularının cevabı haberimizde...

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İOKBS sınav başvuruları, 21 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

BURSLULUK SINAVI 2022 KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

2022 BURSLULUK SINAVINA NASIL BAŞVURULUR?

2022 yılı Bursluluk sınavına başvurmak isteyen adaylar, https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek.

2022 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfları özelinde düzenlenen sınav, 4 Eylül Pazar günü yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

BURSLULUK SINAVI NEDİR, ŞARTLARI NEDİR?

Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı, ülkemizde her yıl düzenlenen bir bursluluk sınavıdır ve sınavı kazanan adaylar eğer şartları sağlıyorsa burs ya da yatılı eğitim almaya hak kazanır.

Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan sayısı kadar öğrenciye burs imkanı sağlanmaktadır. Bu yıl 60 bin öğrenciye burs verileceği kararlaştırılmıştır.

Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani maddi durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir fakat öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir.

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