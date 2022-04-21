YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | YKS giriş belgeleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS'ye girecek adaylar için hazırlıklar devam ederken; YKS'ye başvuran aday sayısında yaşanan 24.36 oranında artış gündem olmuştu. Başvuru yapan binlerce aday sınav giriş yerini sorgulamayı sürdürürken; 2022 YKS giriş belgesine ve sınav tarihine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2022 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı, belgelerin Haziran ayında açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaların akabinde, detaylar haberimizde yer alacak...
YKS NE ZAMAN?
YKS, 18-19 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, AYT TYT oturumları ise 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.
YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.
📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika
📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)
19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika
📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)
19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika