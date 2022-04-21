Haberler Haberler YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | YKS giriş belgeleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | YKS giriş belgeleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgelerinin ne zaman belli olacağı milyonlarca aday tarafından araştırılmaya devam ediyor. Üniversiteye girmek isteyen adaylar için sayılı günler kala heyecan devam ederken; YKS giriş belgesinin nereden sorgulanacağı, ne zaman belli olacağına dair detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 15:30
YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | YKS giriş belgeleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS'ye girecek adaylar için hazırlıklar devam ederken; YKS'ye başvuran aday sayısında yaşanan 24.36 oranında artış gündem olmuştu. Başvuru yapan binlerce aday sınav giriş yerini sorgulamayı sürdürürken; 2022 YKS giriş belgesine ve sınav tarihine dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

2022 YKS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı, belgelerin Haziran ayında açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaların akabinde, detaylar haberimizde yer alacak...

YKS NE ZAMAN?

YKS, 18-19 Haziran'da üç oturum halinde gerçekleştirilecek. YKS TYT oturumu 18 Haziran'da, AYT TYT oturumları ise 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu açıkladı.

📌YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)

18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

📌YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

📌YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT)

19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'nin teknik direktörü belli oldu! Gelecek sezon...
10 yılda bir Ortodoks kiliselerinde kullanılmak üzere hazırlanan 'miron' yağı kutsandı! İstanbul'dan dünyaya gönderilecek
Hamilton ve Williams Chelsea'ye ortak oluyor!
F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EKPSS GİRİŞ YERİ BELGESİ SORGULAMA | EKPSS kaç dakika, kaç soru? EKPSS ne zaman, giriş belgesi nasıl alınır?
Yabancılarla yapılan sözleşmelerde ödemeler TL üzerinden mi olacak? Açıklama geldi
Şans Topu çekildi! İşte 20 Nisan Şans Topu sonuçları
21 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2022! Resimli Ramazan Bayramı mesajları
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 'Tanrının Eli' forması satışa çıktı! 15:36
Hamilton ve Williams Chelsea'ye ortak oluyor! Hamilton ve Williams Chelsea'ye ortak oluyor! 15:19
Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçına hazır! 15:06
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! 15:02
F.Bahçe Rizespor maçına hazır! F.Bahçe Rizespor maçına hazır! 14:52
'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi... 'Süper Lig deviyle ön protokol yaptı' iddiası! Bonservisi... 14:38
Daha Eski
Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! Beşiktaş Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü! 14:04
F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim... F.Bahçe'de Rize maçı öncesi alarm! Tam 6 isim... 13:54
Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı! Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı! 13:42
Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman? Porto - Sporting Lizbon maçı ne zaman? 12:11
Carlos Sainz imzayı attı! 2024... Carlos Sainz imzayı attı! 2024... 12:09
Bursa yenilgisi sonrası konuştu! "Problem bensem..." Bursa yenilgisi sonrası konuştu! "Problem bensem..." 11:58