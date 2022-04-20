BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN? Bilim Kurulu toplantısı ertelendi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!

Son dakika... Tüm Türkiye'nin merakla beklediği, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Corona virüsü ile ilgili en önemli toplantılardan biri olacak" dediği Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili detay paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından toplantının ne zaman yapılacağına dair detayı açıkladı. İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Martta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. BU TOPLANTININ GÜNÜ, 27 NİSAN ÇARŞAMBA OLARAK DEĞİŞTİ" ifadeleriyle toplantının yeni tarihini açıkladı. Buna göre, yeni toplantı tarihi 27 Nisan Çarşamba gününe ertelendi.