TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI? 2022 TUS tercih tarihleri ne zaman? | OSYM TUS tercih ekranı

TUS tercihlerinin ne zaman yapılacağı ve TUS kontenjanları 2022 binlerce aday tarafından sorgulanmaya devam ediyor. TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sonuçları hakkında son dakika açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ÖSYM tarafından TUS kontenjanlarının açıklanabileceğini ifade etmişti. Koca, 'Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak.' diyerek binlerce adaya müjdeyi vermişti ve o liste açıklandı! TUS kontenjanlarına nasıl bakılır, listeler nereden görüntülenir? TUS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar ve TUS tercih ekranı...

2022 TUS KONTENJAN LİSTESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

2022 TUS KONTENJANLARI AÇIKLANDI!

TUS'a giren binlerce adayın merakla beklediği TUS 2022 Kontenjanları açıklandı, görüntülemek için tıklayabilirsiniz.

BAKAN KOCA AÇIKLADI: TUS TERCİH TARİHLERİ VE KONTENJANLAR BUGÜN AÇIKLANABİLİR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TUS'a dair yeni bir açıklama yaptı:

"TUS genelde kontenjanlar açıklandığında açıklanmış oluyordu. Bu yıl Sağlık Bakanlığı kadrolarının üzerindeki adaletsiz bir durumu düzenlemek üzere bildiğiniz gibi Meclisimizden bir kanun geçti. Doğrusu biz o yasanın geçmesini bekledik. ÖSYM'ye daha önceden zaten bildirmiştik. Bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini söylemek istiyorum. 11 bin 500'e yakın uzmanlık öğrencisi kadrosu açılmış olacak."

2022 TUS KONTENJAN LİSTESİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS tercih kılavuzu henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından duyurulmasının ardından TUS 2022 tercih tarihleri belli olacak ve detaylar haberimizde yer alacak.

TUS TERCİHLERİ HAKKINDA DETAYLAR İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

TUS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yerleştirme işleminde ise 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARLAR

Fahrettin Koca, yaşanan son gelişmelere dair şu açıklamaları yaptı:

"8 Nisan'da Meclis'te kabul edilen, içeriğini 'Uzmanlık Eğitiminde Adalet' başlığı altında özetlediğimiz 7394 sayılı kanunun ilgili maddeleri Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanunu onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum.

SONUÇ: 1

Asistanlarımız, üniversitelerimizde ve Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yükümlülükleri açısından eşit hale geldi. Üniversite hastanelerine yerleşen uzmanlık öğrencilerinin kadro farkından kaynaklanan eşitsizliklere son verildi.

SONUÇ: 2

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitelerde uzmanlık eğitimi yapan asistanların, eğitimlerini tamamladıklarında şu an görevlendirme süresi kadar olan ve kuruluşlarımızda yerine getirilen hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 3

Bakanlığımız kadrosuyla üniversitede tıp, diş hekimliği, yan dal uzmanlık eğitimi yapan asistanlardan artık yüklenme senedi, kefalet senedi alınmayacak.

SONUÇ: 4

Bu kadrolarda uzmanlık eğitimini herhangi bir sebeple sürdürmeyenlerin hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 5

Halen bu kadrolarda uzmanlık eğitimi devam eden hekimlerin ilave hizmet yükümlülüğü kaldırıldı.

SONUÇ: 6

Sağlık Bakanlığı adına uzmanlık eğitimi alan asistanlarımıza eğitimleri süresince yapılan ödemeler için artık borç çıkarılmayacak.

SONUÇ: 7

İstifa etmiş olduğu halde son TUS sınavı ile bir uzmanlık eğitimi programına yerleşenler (bir defaya mahsus), beklemeden eğitimlerine başlayacak.

SONUÇ: 8

Yürürlüğe giren, kendi aramızda adına "Asistanlıkta Adalet" kanunu diyebileceğimiz yasal düzenleme ile üniversitelerimizdeki kadro kısıtlılığı sorunu aşılacak.

BORÇLU OLDUĞUMUZ AÇIKLAMA:

TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var.

Hayırlı olsun."