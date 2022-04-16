Haberler Haberler MSÜ TERCİHLERİ 2022 | MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

MSÜ TERCİHLERİ 2022 | MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

'Milli Savunma Üniversitesi tercihleri başladı mı, ne zaman başlayacak?' sorusu binlerce aday öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilen MSÜ Askeri Öğrenci Belirleme Sınavı'nın ardından 14 Nisan Perşembe günü MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, gözler tercih tarihlerine çevrildi. Peki, MSÜ tercihi nasıl ve nereden yapılır? MSÜ 2022 tercihleri ne zaman başlayacak? İşte Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemlerine dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:04 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:20
MSÜ TERCİHLERİ 2022 | MSÜ tercih dönemi ne zaman başlayacak, başladı mı? MSÜ tercihi nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihi

MSÜ 2022 tercih dönemi tarihleri, askeri eğitim alma hayali kuran binlerce adayın gündemi haline geldi ve arama motorunda 'MSÜ tercih dönemi ne zaman, nasıl tercih yapılır?' sorusu sorgulanmaya başladı. MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının tercihlerin ne zaman başlayacağına ve nereden yapılacağına dair detaylara, Milli Savunma Üniversitesi 2022 Askeri Öğrenci Temin Süreci kılavuzuna ve MSÜ taban-tavan puanlarına merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 2022 MSÜ tercih dönemi hakkında merak edilen her şey...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | MSÜ 2022 TERCİH TARİHLERİ

14 Nisan Perşembe günü açıklanan MSÜ sınav sonuçlarının ardından, tercih dönemine dair detaylar www.personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, tercih tarihleri için sitedeki duyuruları takip edecek.

MSÜ ADAT İLANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi, başvuruların değerlendirilme işlemlerini ve başvurusu kabul edilen adayların ilanını 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ 2022 ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİN SÜRECİ KILAVUZU İÇİN BURAYA TIKLAYIN

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

2022-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacak.

TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ

MSÜ taban ve tavan puanları... Devamını Oku BUNU DA OKU

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecek, 2022 MSÜ taban ve tavan puanları açıklandığında detaylar haberimizde yer alacak.

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