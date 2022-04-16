ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR? | 'Samsak Döveci' şarkısıyla gündeme gelen Elif Buse Doğan kaç yaşında, nereli, şarkıları neler?

'Samsak Döveci şarkısıyla gündemde yer alan Elif Buse Doğan kimdir, nereli? Samsak Döveci şarkısını kim söylüyor?' sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. Birçok kişinin beğeniyle izlediği video performansı ile dikkatleri üzerine çeken ve 'ağızlara dolanan şarkı' olarak adlandırılan 'Samsak Döveci' şarkısıyla beğeni toplayan Elif Buse Doğan'ın biyografisi ve şarkıları haber detaylarında...

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1993 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Elif Buse Doğan, 2002-2004 yılları arasında Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmasında art arda 3 yıl Türk Halk Müziği dalında birinci olmuştur ve aynı dönemde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi almıştır.

Lise eğitimine Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde keman ve piano enstrumanlarını seçerek devam eden Doğan, 2007 yılında Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarın'da yarı- zamanlı keman ve armoni eğitimi almıştır. 2008 yılında Kocaeli Oda Orkestra'sında keman icracısı olarak 2 yıl yer alan Doğan, 2010 yılında, Kocaeli Geleneksel Liseler Arası Ses Yarışmasının ilkinde birinci olmuştur. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Türk Halk Müziği bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazanan Elif Buse Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı birincilikle bitirmiştir.

Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda tamamlayan Doğan, şu an doktora eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları bölümünde devam etmektedir. "Bi Haber" isimli ilk albüm çalışmasını Mart 2015 de, "Gel Sevduğum" isimli ilk single çalışmasını Mart 2016 da,"Küp İçinde Nişasta" isimli ikinci single çalışmasını Ağustos 2016'da yayınlayan Elif Buse Doğan, 2016-2017 yılları arasında TRT Müzik'te her hafta canlı yayınlanan "Aşk İçin" isimli müzik eğlence programını hazırlayıp sunmuştur.

"Elif Zamanı" isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018'de çıkaran Doğan, Kral Fm' de 13 hafta boyunca canlı yayınlanan "Elif Zamanı" isimli türkü istek programını hazırlayıp sunmuştur.

"Telli Turnam", "Bir Nefes Gibi", "Yaş", "Yandırdın Kalbimi", "Kendine İyi Bak", "Göçmen Kızı", "Eller Kıskanır" gibi çok sayıda single çalışması olan sanatçı, Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu konserleri, solo konserleri, TV programları ve yeni eserleriyle birlikte müzikseverler ile buluşmaya devam etmektedir. Her pazar akşamı saat 21.00'da TRT Müzik'de yayınlanan "Nefesten Sese" isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile birlikte hazırlayıp sunmaktadır.